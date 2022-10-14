越南在促进东盟经济增长做出重要贡献

在 COVID-19 大流行之后，凭借高增长率和强大的复原力，在世界其他地区目前面临全球经济危机、波动和风险的背景下，越南乃至东盟总体上都被评价为经济亮点。这是东盟副秘书长萨特温德・辛格（Satvinder Singh）在接受越南通讯社驻印度尼西亚记者采访时所作出的评价。

在接受越通社记者的采访时，东盟副秘书长萨特温德・辛格重申，尽管全球面临经济挑战，但东盟已经展示了其的管理韧性和强劲增长，其中对东盟显着成效做出巨大贡献的成员国之一就是越南。

东盟副秘书长萨特温德・辛格说：“越南是一个充满活力、有弹性、经济定位的东盟最强大贡献者之一。越南在实现疫情复苏和进行重大经济转型，帮助人民应对挑战等方面走在前沿。越南也从全球供应链重组中抓住新机遇”。

萨特温德・辛格还表示，越南目前是东盟一体化进程中非常重要的伙伴。此外，越南也在努力融入全球各平台。

东盟副秘书长萨特温德・辛格说：“越南特别关注开放市场。我认为越南已经走在正确的轨道上。越南正在展示了其的经济潜力与经济转型战略的合理性。另外，越南也正挖掘好东盟一体化带来的机遇”。

此外，东盟副秘书长还表示，东盟国家也需要充分利用人力资源优势。因此，他呼吁东盟国家注重提高人民的能力并提供平等的机会。（完）