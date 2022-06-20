越南在东盟地区绿色债券发行量排名第二

气候债券倡议组织 (CBI) 和汇丰银行刚发布了《东盟可持续金融 - 2021 年市场状况》报告（ASEAN Sustainable Finance – State of the Market 2021）。与该地区的一些国家相似，越南的可持续债务资本市场在过去一年强劲增长。

报告数据显示，新加坡、泰国、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾和越南等6大东盟经济体的可持续债务资本市场将在2021年继续快速增长。绿色、社会和可持续债券（GSS）创历史新高，达到 240 亿美元，比 2020 年的 136 亿美元增长 76.5%；可持续发展挂钩债券达到 275 亿美元，比 2020 年的 86 亿美元增长 220%。

占越南 GSS 总价值大部分的两项最大交易是 Vinpearl 价值 4.25 亿美元的带有股票期权的可持续债券和 VinFast 的 4 亿美元绿色贷款（2021 年 12 月交易公告时的价值。该交易引起了市场的极大兴趣，在交易完成时将贷款规模增加到 5 亿美元）。

根据汇丰银行的数据，越南的债券市场在 2021 年已经增长到超过 700 亿美元。超过 80% 的发行是政府债券，而各家开发银行是第二大发行单位。（完）