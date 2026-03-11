越南在世贸组织2026年度第一次例会上提出建设性意见

越通社驻瑞士记者报道，越南驻日内瓦代表团团长梅潘勇、公使衔参赞范光辉同越南代表团其他干部一同出席了在世贸组织总部召开的2026年度第一次例会。



会议在多边贸易体系面临许多挑战、成员之间的谈判进程存在诸多分歧的背景下举行。因此，会议具有重要意义，旨在讨论和完善实质性文件，以提交预定于2026年3月26日至29日在喀麦隆举行的2026年世界贸易组织(WTO)第十四届部长级会议（MC14）审批。



面对WTO成员对许多关键领域的观点存在分歧的现状，越南代表团积极参与讨论，并在三个关键议题上提出了具有建设性的意见。越南代表团在会上发表的讲话不仅明确阐述了越南的立场，还体现越南在推动对话，呼吁成员加强合作，保护和巩固基于规则的多边贸易体系等方面的作用。



关于WTO的改革，越南认为尽管当前的草案未能完全满足各方的期望，但已广泛汇集了磋商结果，因此将这些文件提交2026年WTO第十四届部长级会议，供各国部长审议并制定下一步的方向是非常必要的。越南强调了确保各成员国政策空间的重要性，尤其是在绿色转型和数字化转型的背景下，同时呼吁全面有效地恢复作为多边贸易体系的重要支柱的WTO的争端解决机制。

关于渔业补贴谈判，越南是推动《渔业补贴协定》于2025年9月15日正式生效的成员之一。展望第二波谈判，越南支持建立一项全面的协定，助力防止过度捕捞，并促进全球渔业资源的可持续管理。



在农业领域，特别是与粮食安全相关的问题上，越南支持在WTO第十四届部长级会议上通过一项部长级声明，以维持农业改革谈判进程的动力。最终目标是为农民带来切实的利益，同时在面临许多新挑战的背景下，促进全球粮食安全的保障。



越南代表团在各场讨论上呼吁所有WTO成员展现出政治意愿和必要的灵活性，以在即将在雅温得召开的WTO第十四届部长级会议上达成各项重要成果。越南代表团在世贸组织2026年度第一次例会上的积极参与建设性贡献，进一步巩固了越南这一坚定支持多边主义，积极保护全球贸易体系中发展中国家正当利益的开放经济体的作用和地位。（完）