越南在世界旅游大奖颁奖典礼上荣获多项殊荣

越通社驻香港记者报道，2025年世界旅游大奖（World Travel Awards – WTA）亚洲区及大洋洲颁奖典礼10月13日在中国香港特别行政区举行。越南从众多强劲竞争者中脱颖而出，在多项自然风光旅游类奖项中取得优异成绩。



在活动上，联合国教科文组织（UNESCO）世界地质公园——同文岩石高原地质公园（宣光省）荣获“2025年亚洲领先文化目的地”称号，风芽–格邦国家公园（广治省）则斩获“2025年越南领先自然风光目的地”和“亚洲领先国家公园”两项殊荣。



同文岩石高原地质公园连续三年在WTA中获奖，分别是2023年的“亚洲新兴旅游目的地”、2024年的“亚洲领先文化目的地”，以及今年再度荣获此殊荣。



宣光省文化体育与旅游厅厅长阮中玉在接受越通社驻香港记者采访时表示，该称号体现了宣光省在保护和弘扬多民族丰富文化价值方面的不懈努力，为实现绿色、可持续、高质量的旅游发展目标，同时保护当地大自然与地质做出贡献，积极改善北部边境地区人民的生活水平。



联合国教科文组织于2010年10月正式认定同文岩石高原地质公园为越南首个全球地质公园，面积超过2345平方公里。这里保存了距今超过5亿年的地壳运动遗迹，是全球罕见的“活地质博物馆”。此外，这里还是17个民族共同生活之地，当地人独具特色的传统文化得到良好的传承与发展。

风芽–格邦国家公园是越南最大、最独特的自然保护区之一，面积约20.1万公顷，拥有数百个溶洞及北长山石灰岩地带特有的生态系统。该公园以其壮丽的自然景观和丰富的生物多样性而闻名，被誉为“世界洞穴之王国”。



风芽–格邦国家公园曾两度被联合国教科文组织列入世界自然遗产名录。2003年因地质与地貌价值获认定，2015年因生物多样性再度被列为世界自然遗产。



此外，颁奖典礼上，越南Vietravel旅游股份公司荣获三项大奖，包括“亚洲领先承包旅游运营商”、“越南领先承包旅游运营商”和“越南领先旅行社”。



风芽—格邦国家公园管理委员会主任范鸿泰10月14日表示，风芽—格邦在世界旅游大奖颁奖典礼上实现“双赢”，这是一个重要的里程碑，开启了新的发展阶段，进一步提升了丰芽—格邦在亚洲乃至全球高端旅游市场上的品牌地位。



范鸿泰强调，风芽—格邦努力走可持续发展道路，保护遗产价值，让游客不仅赞叹大自然之美，更能感受到当地人民的热情好客。



据统计，2025年前9个月，风芽—格邦国家公园各旅游景点共接待游客超过83.69万人次，其中国内游客超过68.8万人次，同比增长2%；国际游客超过14.8万人次，同比增长18%。2025年该公园提出的目标是大力吸引国际游客，将游客到访量突破100万人次大关。（完）