越南在不结盟运动会议上呼吁支持古巴

据越通社驻纽约记者报道，针对古巴当前形势，古巴常驻联合国代表团团长埃内斯托·索贝隆（Ernesto Soberón）大使介绍了美国继续收紧制裁措施的最新情况。他特别强调了涉及能源、贸易和旅游的制裁，这些措施严重影响了古巴的经济社会及人民生活，尤其是粮食和医疗等基本民生方面。



面对这一形势，越南常驻联合国代表团团长杜雄越大使对古巴正面临的挑战表示深切关切。他表示，越南一直在农业和能源领域提供多种切实支持，旨在与古巴人民共克时艰。



越南代表团团长呼吁各成员国继续发扬不结盟运动的团结精神，坚持支持古巴，反对禁运和单边制裁措施。同时，他表示支持古巴与美国在相互尊重的基础上进行对话，以维护和平、稳定及人民利益。



值此会议适逢越南统一日51周年之际，杜雄越大使对不结盟运动在越南抗击殖民主义和帝国主义，争取民族独立斗争以及战后国家重建与发展事业中所给予宝贵的支持与团结表示由衷感谢。他特别强调了古巴给予越南的情至义尽的同行与支持，并引用了菲德尔·卡斯特罗主席的名言：“为了越南，古巴愿献出自己的鲜血”。



在会议上，杜雄越大使以《不扩散核武器条约》第十一次审议大会主席的身份，向不结盟成员国通报了大会进展。他强调了复杂的国际背景及推动共识所面临的挑战。他呼吁不结盟成员国继续发挥作用，积极参与建设性对话，协同推动大会取得平衡且实质性的成果，为巩固国际核不扩散机制的信心作出贡献。（完）