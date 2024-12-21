越南国际防务展：国际支持越南国防技术自主

在赴越南出席于12月19日至22日在河内市嘉林机场地区举行的2024年越南国际防务展的各国防务官员和大使在接受媒体记者采访时都对展览会举办工作印象深刻，强调展览会市越南提高国防工业、技术自主能力的良好机会。

防务合作推动互相了解



加拿大皇家海军司令、海军中将安格斯·托普西(Angus Topshee)对能恰逢越南人民军建军80周年之际赴越南出席2024年国际防务展感到高兴，对越南国际防务展吸引许多国家代表团和企业参加印象深刻。在这里他有机会参观所展示和推介关于国防安全的新解决方案。

安格斯·托普西认为，越南真正重视发展拥有十分现代作战系统的国防工业。他已从越南和其他国家供应商学习借鉴一些解决方案。

在谈到越南与加拿大两国防务合作时，安格斯·托普西表示，双边防务合作，尤其是海军领域的合作强劲活跃进行。防务合作有住户有推动两国互相了解，不仅为两国带来利益，而还有助于维护地区乃至全球和平和稳定。

愿进行国防技术转让



法国驻越南大使奥利维耶·布罗谢（Olivier Brochet）在参观各展位，包括越南军队电信工业集团(Viettel)展位后对越南国防工业印象深刻，认为越南拥有更多发展的机会和潜力。

越南在实施“四不”防务政策，为了有效实施该政策，越南应拥有自主的国防技术和工业，强调法国愿在过程中同越南并肩同行并成为越南的伙伴。同时认为，越南国际防务展市越南加强维护国家主权和实施“四不”国防政策的能力的良好机会。

奥利维耶·布罗谢强调，越南发展国防工业机会众多，因为越南市发展中国家。越南在今年展览会上的各展位，包括Viettel的展位拥有许多优质产品证明了这一点。此外，许多越南大企业已与法国企业交流合作，日益巩固和建设自己的实力。

奥利维耶·布罗谢强调，许多法国顶尖国防企业也参展，如Thalès、 Airbus、 Défense Conseil International、 KNDS和 Lacroix。他同时表示法国方面愿向越南转让先进国防技术，帮助越南提高国防工业产业的能力。

同国防现代化的努力并肩同行



英国政府国防与安全特使马克·兰开斯特(Mark Lancaster) 表示，他仔细研究了越南的国防白皮书，其中明确提出了到2030年越南实现武装部队现代化的愿望。越南还明确指出，愿在国防工业中实现合作伙伴关系多元化。马克·兰开斯特强调，英国承诺成为与越南一起实现这两个目标的合作伙伴。



马克·兰开斯特补充说，英国相信，越南可以为构建一个自由开放以及任何国家都可以从经济增长中受益的印太地区做出贡献，出席2024年越南国际防务展表明英国对这一原则的明确支持。



马克·兰开斯特表示，为了实现真正的国防现代化，切实需要装备、政策和培训三个要素。英国政府和国防工业非常高兴与越南合作开发支持国防现代化目标的先进能力。他说，目前，越南与英国在联合国维和任务部署前培训方面保持着密切合作关系，并在海洋环境等领域制定了多项英语培训项目和能力建设项目。



重要的年度防务事件



俄罗斯联邦军事技术合作局代表罗曼·奥普斯宁（Roman Oplesnin）表示，2024年越南国际防务展恰逢越南人民军队建军80周年之际举行，意义重大。若越南继续举行当前规模一样大的国际防务展，其可能将才成为亚太地区重要的年度防务事件。



罗曼·奥普斯宁表示，今年防务展规模比以往更大, 举办方面更细心有序，吸引进40个国家的240个单位参展。



俄罗斯国防出口公司总经理亚历山大·米赫耶夫（Alexander Mikheev）表示，俄越军事技术合作是两国全面战略伙伴关系的重要组成部分。（完）