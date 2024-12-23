越南国际防务展射击模拟体验系统给公众带来全新感受

在2024年越南国际防务展上，越南自豪地展示了由本国工程师研发生产的高科技军事武器产品。河内市民和游客踊跃前往国际防务展，在越南军用电子电信公司展位通过已赢得国际市场的认可系统——模拟系统体验射击。这一体验活动给参与者带来全新感受。

排队两个多小时后，参观者终于可进入越南军用电子电信公司的展位，体验射击模拟系统。这种在模拟系统上体验实景射击活动让许多年轻人既感到困惑，又感到无比兴奋和自豪。组委会允许参观者使用AK步枪、散弹枪和SVD狙击步枪进行3D模拟射击，其重量、后坐力和目标逼近真实条件。

交通大学大学生阮登秀：“当我拿起枪时，我感到非常惊讶，因为这是我第一次体验模拟射击。他们非常细心地教我如何正确瞄准靶心，并指导我如何精准捕捉目标。”

河内理工大学大学生胡春北：“当我进入展位时，军官们向我演示了如何握枪和瞄准，然后我实际进行了射击体验，很有趣！”

该射击模拟系统是越南在本届国际防务展上展出的120种越南自主研发生产的高科技武器产品之一。

通过射击模拟系统的实践体验，公众有更多机会了解越南工程师在军事装备领域的创造力和研究成果。这标志着越南国防工业在国际舞台上的地位向前迈出了重要一步。（完）