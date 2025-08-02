越南国际金融中心预计将于2025年底投入运行

越南政府总理、越南国际金融中心指导委员会主任范明政于2025年8月1日签发第114号决定（114/QĐ-BCĐTTTC），颁布《在越南建设国际金融中心行动计划》。

该计划的目标是到2025年底，在胡志明市和岘港市建成国际金融中心。这将成为吸引中长期金融资源的重大突破，为越南新阶段经济社会增长奠定基础。同时，完善国际金融中心的法律框架，确保同步、透明、系统化，制定具有突破性的特定机制、政策，按路线图鼓励并便利资金、技术、现代管理方式、高质量人力资源、金融机构和大型国际投资者的参与，并配套适当的检查、监督、风险管理机制，确保国家金融货币安全。

在胡志明市和岘港市同步发展交通、电信、物流等必要基础设施和服务，为国际金融中心的运营提供支持。到2025年底，完成若干重点基础设施项目，为国际金融中心奠定畅通连接的基础。

指导委员会提出建设现代金融生态系统的目标：推动新兴市场（商品交易所、碳交易所等）、高科技金融服务（金融科技、数字银行）和为国际金融中心服务的高素质人力资源发展；力争到2025年，在胡志明市和岘港市初步形成达到国际标准的配套服务生态系统（法律、审计、科技等）。

在软基础设施方面：完善胡志明市西贡坊、滨城坊的电信和能源基础设施，保障数字交易、金融科技、数字银行等活动的技术条件；加快国际金融中心、城市中心、行政、医疗、教育、交通、文化旅游及重点居民、商业区的5G网络覆盖；在被确定为国际金融中心的守添地区投资数字基础设施。

在岘港市二号软件园区投资建设计算服务器系统、存储系统及智能监控管理基础设施，位于第二软件园区，以服务国际金融中心；在国际金融中心乃至岘港市实现5G网络覆盖；投资建设岘港市区块链网络，以试点数字资产产品；继续完善有关物联网、人工智能、大数据、5G、数据标准等国家标准。

越南政府总理范明政于2025年8月1日签发第1646号决定（1646/QĐ-TTg），成立越南国际金融中心指导委员会。

其目的旨在帮助政府指引方向、制定战略、协调确保建设、运营和发展国际金融中心的工作流畅一致。指导委员会主任由政府总理范明政担任。（完）