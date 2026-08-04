越南国际游客数量持续增长 完成全年既定目标的56%

越南国家旅游局表示，国际游客数量持续保持两位数增长，充分表明越南旅游目的地吸引力不断增强，也彰显了签证便利化政策、航线网络、旅游推广力度加大以及旅游产品和服务质量提升等措施取得了积极成效。这一成果在当前全球形势仍存在诸多不确定性，而越南旅游业也正处于国际游客接待淡季的背景下尤为可贵。

从客源市场规模来看，中国继续稳居越南第一大国际旅游客源市场，前七月赴越游客约310万人次，占国际游客总量的22.2%。韩国以240万人次位居第二。俄罗斯来越游客达86.4万人次，同比增长高达174%，继续位列第三，并成为越南最大的欧洲客源市场。

据越南国家旅游局统计，欧洲市场继续成为增长亮点，游客数量同比平均增长53.4%。除俄罗斯外，波兰增长51.3%，捷克增长28.6%，瑞典增长24.7%，瑞士增长21.7%。上述国家均享受越南免签政策。这充分表明，越南实施的入境证件便利化在吸引国际游客方面成效显著。欧洲市场游客消费能力较强。这些市场游客到访量的增长，也反映出越南旅游业正朝着提升增长质量的方向发展。

在亚洲市场，菲律宾继续保持赴越游客增速最快的客源市场，同比增长63.6%。此外，印度游客到访量增长42.9%，柬埔寨增长40.8%，新加坡增长31%，印度尼西亚增长27.3%，马来西亚增长21.6%。凭借地理位置相近、航线网络不断完善以及区域内旅游需求持续增长等优势，亚洲国家仍是越南旅游业增长的重要动力。

与此同时，远程客源市场也保持稳定增长势头。其中，美国增长18.3%，加拿大增长25.1%，澳大利亚增长22.5%，新西兰增长22.4%。这些高消费力客源市场不仅推动国际游客数量持续增加，也因游客停留时间更长、人均消费水平更高，助力提升越南旅游收入水平。

随着国际游客接待旺季（从第三季度末至年底）的到来，在持续发挥签证便利化政策效应，进一步拓展国际航线网络，丰富旅游产品，加大重点市场宣传推广力度等因素带动下，越南旅游业有望保持良好增长势头，并稳步朝着全年既定目标迈进。（完）