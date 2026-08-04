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越南国际游客数量持续增长 完成全年既定目标的56%
从客源市场规模来看，中国继续稳居越南第一大国际旅游客源市场，前七月赴越游客约310万人次，占国际游客总量的22.2%。韩国以240万人次位居第二。俄罗斯来越游客达86.4万人次，同比增长高达174%，继续位列第三，并成为越南最大的欧洲客源市场。
据越南国家旅游局统计，欧洲市场继续成为增长亮点，游客数量同比平均增长53.4%。除俄罗斯外，波兰增长51.3%，捷克增长28.6%，瑞典增长24.7%，瑞士增长21.7%。上述国家均享受越南免签政策。这充分表明，越南实施的入境证件便利化在吸引国际游客方面成效显著。欧洲市场游客消费能力较强。这些市场游客到访量的增长，也反映出越南旅游业正朝着提升增长质量的方向发展。
在亚洲市场，菲律宾继续保持赴越游客增速最快的客源市场，同比增长63.6%。此外，印度游客到访量增长42.9%，柬埔寨增长40.8%，新加坡增长31%，印度尼西亚增长27.3%，马来西亚增长21.6%。凭借地理位置相近、航线网络不断完善以及区域内旅游需求持续增长等优势，亚洲国家仍是越南旅游业增长的重要动力。
与此同时，远程客源市场也保持稳定增长势头。其中，美国增长18.3%，加拿大增长25.1%，澳大利亚增长22.5%，新西兰增长22.4%。这些高消费力客源市场不仅推动国际游客数量持续增加，也因游客停留时间更长、人均消费水平更高，助力提升越南旅游收入水平。
随着国际游客接待旺季（从第三季度末至年底）的到来，在持续发挥签证便利化政策效应，进一步拓展国际航线网络，丰富旅游产品，加大重点市场宣传推广力度等因素带动下，越南旅游业有望保持良好增长势头，并稳步朝着全年既定目标迈进。（完）