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越南国际旅游市场快速复苏
根据越南国家旅游局通过谷歌旅游分析工具（Destination Insights）进行的一项调查，与开放前相比，关于越南旅游的搜索量增加了三倍。
尤其是对于越南的旅游住宿场所，2022年3月上旬搜索量仅为25分，仅1个月后，搜索量几乎翻了一番，达到48分。在接下来的几个月里，越南旅游住宿场所的搜索量持续增长，2022年5 月达到78分，是 2022年3月份的三倍，2022年6月初达到98分，2022年 7 月初达到100分，比国际旅游开放前增加了三倍。
关于飞往越南的国际航空搜索量也出现了类似的趋势。 到2022年7月上旬，搜索量比2022年3月上旬增加了两倍。
关于越南旅游的搜索量与近几个月来越南接待国际游客数量相对一致。旅游总局数据显示，2022年上半年越南接待国际游客量达60.2万人次，同比增长582.2%。其中，2022年6月份，赴越南国际游客量达23.7万人次，比2022年3月份的4.2万人次增加了近五倍。虽然游客人数不多，但增长率已经显示出未来一段时间关于复苏的积极迹象。
此外，出国旅游的越南游客量开始呈现增加趋势。旅游公司认为，经过两年遭受疫情影响，人们更加倾向于出国旅游。亚洲，特别是东南亚地区的旅游目的地正受到越南游客的青睐。美国、澳大利亚、欧洲等市场以采取更开放的政策而被许多人选择。
随着游客人数的不断增加，新注册有关旅游的企业数量也大幅增加。 根据越南计划与投资部商业登记局的数据，2022年前6个月，从事住宿餐饮服务领域的新注册企业共3065家，同比增长27.7%；就业和旅游服务领域的企业共3902家，增长23.4%。
从事旅游业的复工复产企业数量猛增，促使从事旅游业的企业复苏前景更加明朗。2022年上半年，住宿餐饮服务领域的复工复产企业共2362家，同比增长63.5%；就业和旅游服务领域的企业共2215家，增长50.5%。
上述数字体现完全重新开放旅游活动，特别是国际旅游有助于推动旅游活动再次活跃起来，为劳动者提供就业机会，鼓励企业重返市场。（完）