越南国防部长潘文江大将会见菲律宾国防部副部长伊里内奥·埃斯皮诺
潘文江强调，越南与菲律宾是拥有海上共同边界线的邻国，拥有诸多战略利益的共同点。自1976年两国建交近50年来，双边关系取得了许多重要成果，在经济、贸易、国防安全、教育培训、民间交流等多个领域上开展广泛务实合作。两国高层领导均表示重视进一步深化越南与菲律宾关系，为地区和世界的和平、稳定、繁荣发展作出积极贡献。
潘文江祝贺菲律宾担任2026年东盟轮值主席国，并强调越南支持以及相信菲律宾将圆满完成其重任，为加强东盟的团结和中心地位作出贡献。潘文江也高度评价近期越南与菲律宾防务合作在各领域取得的成果，其中包括代表团互访频繁，维持合作机制，人力资源培训，青年军官交流，各军种、兵种及海上执法力量间的合作；在东盟引导的多边论坛中紧密、有效配合。
伊里内奥·埃斯皮诺对越南因洪涝灾害造成的人员和财产损失表示关切，并强调，菲律宾重视与越南的合作关系，特别是在防务合作领域。伊里内奥·埃斯皮诺向潘文江通报了刚刚举行的第七次越南与菲律宾国防政策对话会的结果，并希望双方继续配合推动双边防务合作日益深入和务实。
潘文江高度评价第七次越南与菲律宾国防政策对话会的成果时建议，双方继续推动各级代表团，特别是高层互访，充分发挥国防政策对话，各军种、兵种间的磋商，青年军官、高级军官交流，干部培训合作，军医，后勤，国防工业，搜救，网络安全，联合国维等现有合作机制的有效性。
此外，双方在菲律宾担任2026年东盟轮值主席国期间，保持在多边军事-防务论坛、会议上的磋商与相互支持，坚持东盟在包括东海在内的地区问题上的共同立场（完）