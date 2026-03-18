越南国防部长潘文江大将与中国国防部长董军上将举行会谈

在越中第十次边境国防友好交流活动框架内，3月18日，越共中央政治局委员、中央军委副书记、国防部长潘文江大将与中国国防部长董军上将举行了会谈。

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潘文江在会谈中强调，越中第十次边境国防友好交流活动具有特殊意义，因为其是在越中外交、国防、公安“3+3”战略对话机制首次部长级会议后立即举行的，体现了两国国防部在落实两党、两国高层领导就国防合作以及双方商定合作内容中所达成的共识发挥的积极、主动作用。

潘文江重申，越中国防边境友好交流活动已成为两国防务合作中的亮点。该活动始于2014年，至今12年间已举办10次。交流活动中的各项活动有助于具体化越南和中国的外交路线、主张和政策，同时明确体现了两国中央军委和国防部在主动落实双方高层领导关于推动防务合作日益务实、挖掘共同点以构建双方牢固关系的共识中的先锋作用。

交流活动已成为两国国防部领导就共同关心的问题进行接触、交换意见、统一合作方向的重要渠道，旨在使防务合作真正成为两国关系的支柱之一。同时，进一步加强两国边境保护力量之间的紧密联系，吸引边境地区各部委、地方政府和人民的参与，有助于提高协调能力，以及时、妥善处理出现的复杂问题。

潘文江强调，交流活动真正成为了边境防务合作的典范模式之一，成为了每年具有重要政治意义的外交活动，得到各级领导的支持、两国人民的赞同和国际舆论的关注，是连接边界线两侧官兵和人民友谊的桥梁。

潘文江建议，双方应继续维持、加强并进一步提高这一机制的效果，使其日益务实，继续肯定其作为每年具有重要政治意义的外交活动，是两国国防部领导会面交流、交换意见的重要渠道，是边境防务合作的典范模式之一。

此外，潘文江希望双方进一步加强媒体宣传工作，以提升交流活动的传播力，突出越中两党、两国和两军之间政治互信、团结友谊的信息。

中国国防部长董军强调，两国、两军关系多年来不断得到加强，双方的关系活动和防务活动进一步深化两国关系，同时认为，双方需要加强交流，为维护地区和世界局势的稳定做出贡献。

董军表示，从2014年首次举办至今，越中两国之间的各次国防边境友好交流活动已传播了友谊精神，为推动两国关系跨越式发展做出了贡献。他认为，此次活动不仅为两国关系做出了贡献，还促进两国边境人民关系发展，以及进一步推动越-老-中三国交流。通过交流活动，越中友谊氛围日益浓厚，两国边境人民得以更好地交流。

同一天，中国国防部高级代表团欢送仪式在芒街国际口岸举行。明天（3月19日），越南国防部长潘文江大将率领的越南国防部高级代表团将赴中国广西壮族自治区参加边境交流活动。（完）