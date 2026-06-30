越南国防部长潘文江会见阿联酋国防部副部长：推动越阿防务合作迈上新台阶

会见中，潘文江对越阿关系近年来在政治、外交、经济、贸易、投资、劳务等领域持续走深走实给予好评。阿联酋目前是越南在中东地区最大的贸易伙伴。两国关系提升为全面伙伴关系，为包括防务领域在内的各领域全面合作奠定了坚实的政治基础。

潘文江强调，越南政府、国防部和越南人民军历来重视加强与阿联酋政府、国防部和军队的友好合作关系，符合两国人民的正当利益，致力于各自国家、地区和世界的和平、稳定、合作与发展。其中，防务合作为巩固信任和推动两国关系持续发展作出了重要贡献。

2025年，越南国防部领导人曾两次访问阿联酋并出席迪拜国际航空展（Dubai Airshow 2025）。借此机会，双方签署了两国国防部间关于防务领域合作的议定书，为推动双边防务合作早日取得新进展，符合两国高层达成的共识，与越阿全面伙伴关系相称奠定了坚实基础。

潘文江希望，今后双方继续推动两国防务合作稳步前行，重点聚焦各层级特别是高层互访，研究建立双边防务对话磋商机制，推动训练、联合国维和、军医、后勤、非传统安全危机等领域合作，加强在多边场合上的磋商和相互支持，以及参与对方组织的多边活动等。

值此机会，潘文江诚挚邀请阿联酋国防部领导和国防工业集团、企业代表出席预计于2026年12月在河内举行的第三届越南国际防务展。

易卜拉欣·纳赛尔·阿尔阿拉维高度评价越南在国际舞台上日益提升的地位和作用以及越阿全面伙伴关系的发展。他强调，两国在许多问题上持相同观点，希望在此基础上，越阿关系，特别是双边防务合作关系将持续迈上新台阶。（完）