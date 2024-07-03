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越南国防部长会见老挝和日本驻越大使
会见老挝驻越大使坎葆·恩塔万（Khamphao Ernthavanh）时，潘文江指出，越南和老挝是关系密切、团结一心的友好邻邦。自建交半个多世纪以来，两国各个领域合作关系不断巩固并走向纵深。特别是政治关系不断深化，防务安全合作取得实效，经济、文化、科技、教育等领域合作取得积极进展等。
潘文江强调，防务合作继续成为两国关系的重要支柱之一，多年来不断向纵深发展，对各自国家建国卫国事业做出重要贡献。越南大力支持老挝成功担任2024年东盟轮值主席国。
潘文江希望两国继续维护并深化防务合作乃至越老传统友好合作关系，把重点放在高层和各级代表团互访和交流上，对2020-2024年阶段越老双方防务合作议定书进行总结，签署2025-2029年阶段议定书。
坎葆·恩塔万感谢越南共产党、国家和人民军给予老挝大力支持和帮助，特别是助推老挝人民军高质量发展。近期，两国开展了多项切实高效的合作内容。坎葆·恩塔万希望越南继续支持和帮助老挝；同时强调将竭尽全力为培育两国军队乃至两国关系不断稳固发展做出贡献。
推动越日防务合作关系提质升级
同日上午，潘文江大将也会见了日本驻越大使伊藤直树（Ito Naoki）。
潘文江强调，越日防务合作关系近期得以大力推进并取得重大进展，成为两国关系中的一大支柱。
潘文江指出，两国防务合作，特别是在日本有优势而越南有需求的领域上合作仍有巨大潜力有待挖掘；同时提议伊藤直树关注并提请该国政府和防卫省与越南携手发挥现有合作机制的作用，推动双方防务合作关系提质升级，从而为推动致力于亚洲和世界和平与繁荣的全面战略伙伴关系发展迈上新台阶做出贡献等。
伊藤直树对两国有效开展各项防务合作内容表示高兴；强调将竭尽全力推动包括防务合作关系在内的两国关系发展迈出新步伐。（完）