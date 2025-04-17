越南国防部长与中国国防部长参观越南同登小学

4月17日上午，越共中央政治局委员、中央军委副书记、国防部部长潘文江大将在谅山友谊国际口岸主持仪式，欢迎中国共产党中央委员、中国国防部部长董军上将率中国国防部高级代表团访越，并出席第九次越中边境国防友好交流活动。



欢迎仪式在热烈友好的氛围中隆重举行，众多越南民众和学生手持国旗与鲜花，欢欣鼓舞地迎接代表团。



值此之际，潘文江与董军共同种植友谊树，并参观两国军队青年在口岸区域栽种的友谊林，彰显两国年轻一代携手维护与弘扬越中团结友好传统的决心。



同日，同登小学荣幸地举行了综合楼落成典礼。该楼由越南国防部援建，共设12间教室，其中包括一间计算机室。



同登小学校长黄秋姮代表全校师生对两国国防部长及高级代表团的特别关怀表示衷心感谢，承诺将继续推进“优教优学”竞赛，共同培育中越团结友谊之树，使其永葆青春、世代长青。

中国广西壮族自治区副主席廖品琥代表地方政府和人民，对同登小学综合楼的落成表示祝贺。他欣喜地表示，这座新楼象征着两国友谊的深化，并向全校师生致以美好祝福。



此次边境国防友好交流活动适逢越中建交75周年（1950年1月18日—2025年1月18日）暨2025越中人文交流年。廖品琥指出，交流活动是落实两国领导人重要共识的具体行动，尤其在防务安全合作领域取得务实成果。



他强调，广西作为地方层面，未来将全力贯彻两国领导人共识，重点加强人工智能、青少年教育等领域的合作。



廖品琥副主席还热情邀请同登小学等越南师生访问广西，开展文化交流、学习互鉴等活动，进一步促进民心相通。（完）