越南国防部部长潘文江大将出席东盟-美国国防部长非正式会晤

会上，美国国防部长劳埃德·奥斯汀表示，自2010年以来，美国历代国防部长均出席东盟防长扩大会议（ADMM+），其体现出美国对这个安全机制的重视。劳埃德·奥斯汀希望通过联合演习或美国-东盟新兴国防领袖计划，更有效、更务实地促进与东盟的防务合作，进而维护地区和平与安全。美国国防部长还表示，海上安全在地区安全中发挥着最重要的作用，并强调了根据国际法确保海上航线自由和开放的重要性。东盟各国国防部长认为，本地区面临着诸多传统和非传统的安全挑战。东盟愿本着尊重东盟核心作用的原则，与美国及其他伙伴合作应对这些挑战。越南国防部长潘文江大将在会上发表讲话，高度评价美国支持东盟的核心作用、促进与本地区的全面合作，特别是在经济、贸易、投资、科技等领域的合作等的承诺。目前，美国是东盟最大的对外直接投资来源国。潘文江大将也认为，该地区正面临诸多传统和非传统安全挑战，因此需要所有国家贡献力量。潘文江大将表示，确保包括东海在内的地区和平稳定环境始终是各国共同的关切和利益，并强调，越南将继续积极参与美国与东盟的合作活动，特别是在东盟防长扩大会议框架内的合作。在此次会晤间隙，潘文江大将与劳埃德·奥斯汀会面并讨论了促进双边防务合作的措施，重点关注解决战争后果、扫雷、清除二恶英污染、寻找越南战争中失踪士兵等人道主义援助。潘文江大将表示，越南将于2024年底举办第二届国际防务展，希望美国防务企业积极参展。（完）