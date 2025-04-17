越南国防部部长潘文江大将与中国国防部长董军上将举行会谈

越中第九次边境国防友好交流活动期间，4月17日上午，越共中央政治局委员、中央军委副书记、国防部部长潘文江大将与中共中央委员、国防部长董军上将举行会谈。

潘文江在会谈中强调，在交流活动前夕开展的各项活动，其中包括为边境地区民众提供巡诊和发放药品、双方学生和青年军官代表团交流活动，推进落实好2025年越中人文交流年作出贡献。同时，此次交流会为双方共同维护边界线稳定、促进两国合作关系发展奠定了重要基础。这也是两国海军首次在越中境国防友好交流活动框架开展的北部湾联合巡逻。

潘文江表示，在两国高层领导人的共同认知基础上，近期双方防务合作关系得到实质性推进与有效开展，已成为两国关系的重要支柱之一。

潘文江强调，越南始终铭记并衷心感谢中国共产党、政府、军队和人民在越南过去争取民族独立斗争时期以及当今国家建设事业中给予的大力支持与帮助。他说，2025年4月初，越南国防部已完成援越中国烈士陵园修缮工作。

在会谈中，双方就国际地区形势及共同关心的问题交换了意见。潘文江强调，越南始终坚持独立自主、和平、友好、合作与发展、外交关系多边化、多样化发展的外交路线；愿与各国，尤其是周边邻国保持友好关系；一贯坚定奉行"四不"国防政策。

关于东海问题，越南坚定并坚持以和平方式解决该问题，遵守越中两国高层领导的共识；遵守国际法，包括1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS 1982）、《东海各方行为宣言》（DOC）；希望中国与东盟早日签署实质性、有效的“东海行为准则”（COC）。

潘文江表示，2025年4月30日越南将在胡志明市隆重举行南方解放、国家统一50周年（1975/4/30－2025/4/30）庆典，并诚挚邀请中国国防部长董军出席。同时，诚挚邀请中国国防部派军人参加庆典上阅兵、游行活动。

中国国防部长董军表示，此次交流会是在习近平总书记、国家主席对越南进行国事访问后举行的，体现了两党、两国和两国人民携手努力，维护越中传统友谊的决心，为进一步深化越中全面战略合作伙伴关系作出贡献。

会谈结束时，两国部长共同见证了《越南社会主义共和国谅山省边防部队友谊国际口岸边防站与中国广西壮族自治区边防部队凭祥会谈会晤站合作框架协议》签约仪式。（完）