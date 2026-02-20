越南国防部部长潘文江会见美国战争部第一副部长

据越通社驻华盛顿记者报道，当地时间2月19日，正在陪同越共中央总书记苏林出席加沙和平委员会开幕会议的越共中央政治局委员、中央军委副书记、国防部部长潘文江大将在美国首都华盛顿会见了美国战争部第一副部长埃尔布里奇·科尔比（Elbridge A. Colby）。



潘文江大将对美国成功举行加沙和平委员会开幕会议表示祝贺，并强调越南始终将美国视为最重要的合作伙伴之一，尤其是在经贸领域。他希望两国在平等互利、尊重国际法、尊重各自独立主权、领土完整和政治制度的基础上，进一步加强合作，为维护地区乃至世界的安全、和平、稳定与发展做出贡献。



潘文江大将强调，近期越南国防部与美国战争部在签署的协议和两国高层领导的指导下，有效开展了多项合作内容，重点涵盖各级代表团互访与接触、克服战争后果合作、联合国维和、教育培训等领域的合作。



美国战争部第一副部长科尔比衷心感谢潘文江大将拨冗会见，并对越南传统春节致以祝贺。他表达了加强两国国防合作以促进和平、合作与可持续发展的愿望，并承诺美国战争部将继续在战争遗留后果克服、确认越南失踪士兵身份、教育培训等领域向越南提供支持。



越南国防部部长潘文江会见美国战争部第一副部长科尔比。图片来源：越通社

潘文江大将建议双方继续配合，有效落实已签署的合作文件，包括2025年10月签署的《关于加强克服战争后果合作备忘录》；尽早落实在该领域向越南提供支持的承诺，特别是边和机场地区的二恶英污染处理项目。越南将继续为寻找在战时失踪美国军人（MIA）的活动创造一切便利条件，同时希望美方加强分享有关越南牺牲或失踪士兵的信息、资料和遗物。



未来一段时间，在加强战后后果克服合作的同时，越美两国将进一步加强维护地区和世界和平、稳定与发展的合作。



活动期间，潘文江大将走访慰问了越南驻美武官处干部和官兵，并致以新春祝福。潘文江大将强调，越南军队始终积极推动国际融入和国防外交，国防外交已成为党、国家外交的重要支柱，是建立和巩固战略互信的重要渠道，有助于提升越南国家和军队的国际地位和威信。



潘文江大将表示相信，越南驻美武官处将继续有效履行参谋职能，开展国防外交活动，增进相互了解，推动两国国防友好合作关系发展，为推动越美全面战略伙伴关系走深走实做出贡献。（完）