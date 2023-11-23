越南国防部工作代表团对古巴进行工作访问

此访旨在加强双方均有潜力与合作需求的新领域——国防与军事法律合作关系，同时为深化越南国防部与古巴革命武装力量部之间传统友好关系做出贡献。



此访期间，武明良上将同古巴共产党中央政治局委员、革命武装力量部部长阿尔瓦罗·洛佩斯（Álvaro López Miera）上将进行了会谈。双方一致认为，自阿尔瓦罗·洛佩斯2023年6月对越进行正式访问以来，双方各有关机关和单位已积极配合落实两位部长所达的共识，其中包括国防与军事法律领域，确保符合两国所签署的各项文件和协议。



武明良上将强调，越南一向重视与古巴之间的友好合作关系，其中两国防务合作得到越南国防部领导的大力关注和积极推进。越南目前已同部分合作伙伴签署关于国防与军事法律领域的合作文件，希望继续与古巴等其他国家开展这一领域的务实合作。武明良上将提议，古巴革命武装力量部研究制定两国国防与军事法律学员培训“双向互换”计划。



对于未来合作方向，双方强调将通过代表团互访、培训、法律体系建设经验交流、信息和资料互换等渠道提升国防与军事法律合作层次和水平。



访问期间，越南国防部工作代表团也前来古巴民族英雄何塞·马蒂（José Martí）和胡志明主席纪念碑敬献鲜花；走访古巴国防学院、古巴人民军西部集团、越南驻古巴大使馆和武官处，与越南军事留学生会面。



在此期间，越南国防部法制司和古巴革命武装力量部法制司举行了专业经验交流会等。（完）