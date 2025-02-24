越南国防部向即将执行维和任务的军官授予国家主席任命书

2月24日下午，越南国防部在河内举行仪式，向执行联合国维和任务和欧盟培训团任务的军官授予国家主席任命书。

越共中央委员、中央军委常务委员、国防部副部长、国防部参加联合国维和行动指导委员会主任黄春战上将主持仪式。

执行此次任务的五名军官将前往联合国南苏丹特派团（UNMISS）、阿卜耶伊临时安全部队（UNISFA）、中非共和国多层面综合稳定团(MINUSCA)、中非共和国欧盟培训团执行任务。

越南维和局局长范孟胜表示，为了做好部队训练和更换执行任务的军官，该局选拔确保符合军事能力、联合国维和知识、外语能力和身体健康等方面要求的军官，同时为他们开设满足联合国要求的培训班。此外，根据不同岗位的具体要求，越南维和局还派员赴国外参加培训课程，提高其专业知识水平，满足联合国和国防部执行维和任务的要求。

黄春战上将在发表讲话时要求准备出征的5名军官展现本领和能力，为在国际舞台上推广越南国家和人民、越南人民军的形象作出贡献。黄春战上将强调，军官们在异国他乡履行维和任务期间，必须始终发扬自力更生、自强不息、积极主动、灵活创新的精神；保持内部团结，经常分享和交流经验和信息。

迄今为止，越南已派出近1100名官员和工作人员参加联合国三个特派团和联合国总部的维和行动。目前，第4号工兵队和第7号二级野战医院已组建完毕，人员已集中到越南维和局和175号军医院接受训练，为轮换军官做好准备。（完）