越南国防部向即将出国执行联合国维和任务的4名军官颁发任命书

12月31日，越南国防部在河内举行仪式，向即将出国执行联合国维和任务的4名越南人民军军官颁发国家主席及国防部部长的任命书。



越共中央委员、越南国防部副部长、跨部门工作组组长、国防部参与联合国维和行动指导委员会主任阮长胜上将主持仪式。



本次派遣的4名军官经过严格选拔，完全符合联合国高标准要求，将接替正在中非共和国特派团（MINUSCA）执行任务的官兵，并新派至位于比利时首都布鲁塞尔的联合国和平与安全联络办公室。



四名军官包括：越南维和局训练处助理武氏莲中校，赴比利时布鲁塞尔担任和平与安全联络办公室安全与国防政策专家。这是首位被联合国机构正式录用的越南女军官。



《人民军队报》原编辑邓秋河中校将接替阮玄英上尉，担任中非共和国特派团新闻联络官。

任命书颁发仪式。图自越通社

175军医院外事助理阮辉凯大尉将接替阮辉俊中校，担任中非共和国特派团装备参谋军官。阮辉凯大尉曾参加越南二级三号野战医院，赴南苏丹特派团（UNMISS）执行维和任务，具有多元文化环境实践经验。



越南海警干部阮氏玉簪上尉将接替裴氏明月中校，担任中非共和国特派团训练参谋军官。她是越南海警以单兵形式出任的首位女军官。



阮长胜上将在仪式上发表讲话，对越南维和局及相关单位为各维和特派团及联合国重要机构做好人才储备与派遣准备工作给予高度评价，要求各位军官抵达任务区后快速适应环境，认真履职尽责，加强形势研判与预测分析能力，助力提高维和局参谋能力。同时明确越南人民军下一阶段参与联合国维和行动的战略方向，严守纪律，确保安全，彰显越南军人的优良作风，在国际舞台上传播国家形象及越南人民军的风采。（完）