越南国防部副部长黄春战率团出席第14次东盟—日本副部长级防务会议

第14次东盟—日本副部长级防务会议于2月11日在日本福冈举行。越南国防部代表团由越共中央委员、中央军委委员、国防部副部长黄春战上将率领。

会上，各国代表就世界和地区形势交换看法，提出了多项推进东盟与日本防务合作的举措。此次会议以“回顾东盟与日本防务合作并讨论未来推进合作的方向”为主题，强调了《日本-东盟防长加强防务合作倡议》（JASMINE）等加强东盟与日本防务合作倡议的意义和重要性。

黄春战上将在会上发表讲话时强调，当今世界正处于划时代变革时期，在此背景下，东盟防长扩大会议（ADMM+）在管理地区安全、促进对话合作、应对挑战等方面发挥了重要作用，为维护亚太地区和平稳定作出了重要贡献。黄春战高度评价各国特别是日本为推动与东盟防务合作所作出的积极贡献。

黄春战上将强调，应在东盟-日本防长非正式会议、东盟-日本副部长级防务会议等机制下，以及通过代表团互访、信息互换、专题会议和研讨会等合作活动保持对话和高层磋商；继续在地区和国际机制框架下密切配合，确保地区和平稳定，特别是确保东海航行与飞跃安全；通过符合国际法的和平方式解决争端；继续研究扩大JASMINE框架下的具体务实合作形式和内容，包括人道主义援助、维持和平、战后恢复重建、高科技发展、培训合作等。

*同日，黄春战上将与马来西亚、泰国、老挝和柬埔寨代表团团长举行了双边会晤。

在会见马来西亚国防部秘书长拿督洛克曼-哈基姆（Datuk Lokman Hakim）时，黄春战上将强调，越南国防部将在最高级别、各个层面陪同和支持马来西亚完成2025年东盟国防-军事会议主席任务。两国代表团团长高度评价近年来防务合作在多个领域取得诸多积极成果，特别是两国海军经常性派舰艇互访。双方一致同意于2025年启动首次副部长级国防政策对话机制。

在与泰国国防部常任秘书萨尼查诺（Sanitchanok）大将会晤时，双方高度评价两国国防部务实有效合作成果，表示今后一段时期，双方将推动代表团互访和高层接触；就第六次越泰国防政策对话举行时间达成一致；加强两国军、兵种特别是海上执法力量的合作等。

黄春战上将会见老挝国防部办公厅主任宋蓬·米塔蓬（Somphone Mittaphon）少将时建议，双方继续推进防务合作，保持越老柬三国国防部长年度会晤和在老挝举行的三国军队联合演习机制；提高人力资源培训质量，在越南举办两国军事学员培训会议。双方一致同意在老挝举行第五次越老国防政策对话暨两国军队青年军官交流活动。

在会见柬埔寨国防部政策与外事总局总局长能索瓦（Nem Sowat）大将时，双方高度评价近年来越柬两国防务合作关系，一致同意密切配合、有效落实两国防务合作内容，首先是筹备举办第二次越柬边境防务友好交流活动。双方还同意继续在双方均参与的多边论坛上保持磋商并相互支持。（完）