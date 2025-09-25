新闻
越南国防部副部长黄春战上将出席在马来西亚举行的东盟国防高官会
黄春战表示，相信马来西亚将成功担任东盟防长会议（ADMM）和扩大防长会议（ADMM+）主席国，强调越南将全力支持马来西亚履行好2025年东盟主席国职责，共同巩固团结与集体力量，灵活应对安全挑战。
会议听取了ADSOM工作组、ADMM、东盟防务安全研究院网络（NADI）和第22次东盟军事首长会议（ACDFM-22）的成果报告，就拟提交ADMM的新倡议交换意见，审议ADMM、ADMM+联合声明草案，并讨论东盟+1防务合作，包括海上联合演习、防务工业合作研讨会等。
越方高度评价并支持马来西亚对四个重要伙伴会晤提议的灵活处理方式，认为这充分体现了东盟的开放性和中心地位，同时巩固了ADMM+作为多边防务合作机制的实效性和适应力。
会议还讨论了ADSOM+、第19次ADMM和第12次ADMM+的筹备工作。黄春战对东盟即将在10月接纳东帝汶表示欢迎，并重申越南坚定支持的立场。
在马来西亚期间，黄春战会见了马来西亚国防秘书长拿督洛克曼·哈基姆（Datuk Lokman Hakim bin Ali）。他强调，越南始终支持并陪伴马来西亚担任东盟主席国，支持马来西亚在ADMM的倡议。希望双方增进代表团互访，促进教育培训、国防工业、后勤服务、军医、人道主义援助、海上搜救等领域合作，增进信息互换，帮助对方国家遇险渔船、渔民，并在多边论坛上保持协调等。
拿督洛克曼·哈基姆表示，马来西亚希望与越南开展更紧密、更广泛的合作，促进两国防务合作，为马来西亚实现2025年东盟轮值主席国目标作出贡献，同意推动包括国防工业在内的双方有需求和优势领域的合作。
此外，黄春战还会见了新加坡国防部常务秘书陈庆基，双方对两国防务合作成果表示满意，并同意加强磋商与在东盟机制下的协作，积极筹备即将在越南举行的第16次越新防务政策对话。（完）