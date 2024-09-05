越南国防部副部长阮新疆出席ACDFM-21会议开幕式

老挝国防部副部长、人民军总参谋长坎良·奥萨宋(Khamlieng Outhakaysone) 上将在会议开幕式上致辞时强调，东盟成员国军队之间的合作发挥着非常重要的作用，为建设和平、繁荣和安全的东盟提供条件；ACDFM-21会议旨在按照今年东盟国防部长会议的口号“东盟致力于和平、安全与韧性的合作”，继续加强东盟国家之间的防务和军事合作，为维护东盟的和平、稳定、安全和韧性做出贡献。



阮新疆上将在会议上发表讲话时评价，经过21次举行，ACDFM-21会议展现了其头等重要论坛作用，标志着东盟成员国军队的团结及其合作关系的不断发展。阮新疆上将为通过现有机制和举措继续有效开展军事合作指出方向，同时提出维护并进一步促进东盟国家军队之间的团结、共识与合作的新倡议，进而为巩固地区和平、安全与韧性作出贡献。



阮新疆上将表示，东盟共同体只有加强政治互信，促进地区国家和军队之间的团结与务实合作，才能彻底有效解决跨国传统和非传统安全挑战。除此之外，东盟建立的并发挥主导作用的机制和论坛、合作机制以及国际和区域多边论坛都是极其重要的论坛，有助于增进互信和相互理解，促进各方通过和平方式解决冲突和分歧。



阮新疆上将建议有关各方不要进行影响地区和平稳定、侵蚀国家间信任、阻碍地区合作努力的活动；重申越南始终坚持在尊重各国独立、主权和合法利益以及遵守包括1982年《联合国海洋法公约》在内的国际法基础上以和平方式解决争端和分歧的原则。越南支持全面有效落实《东海各方行为宣言》（DOC），早日结束谈判并签署具有实质性、符合国际法的“东海行为准则”（COC）。



作为国际社会和东盟负责任的一员，越南人民军一直并将继续负责任地参与东盟国家军队之间的合作活动。2024年底，越南将举办第二届国际防务展、庆祝越南人民军建军80周年、东盟国家军乐交流等活动，期待得到东盟成员国的支持和积极参与。



会上，东盟各国国防力量司令通过了《两年行动计划（2024-2026年）》；通过并签署了 ACDFM-21 联合声明。会议结束时举行了向马来西亚移交2025年ACDFM轮值主席职务的仪式。（完）

越通社