越南国防部副部长武海产上将会见老挝国防部副部长冯坎·丰马贡中将

武海产上将表示，越老防务合作在各领域取得了积极成效，尤其是在高层互访、干部培训、边境保护等领域。近年来，双方职能部门保持沟通与协调，开展联合巡逻，有效打击边境各类犯罪活动，尤其是毒品犯罪和非法出入境行为。



武海产上将建议，今后双方应有效配合，落实好各项合作内容，其中关注组织好越老柬国防部副部长级友好交流会、越老柬三国国防部长年度会晤等活动。



值此机会，武海产上将祝贺冯坎·丰马贡中将被老挝政府和国防部任命为Unitel公司董事长，相信Unitel公司将不断发展壮大，不愧为两国、两军有效合作的象征。



冯坎·丰马贡中将感谢越南国防部的有效配合，支持老挝国防部改造升级川圹省的老越战斗联盟纪念碑，并建议双方促进落实两国国防部2023年合作计划。（完）