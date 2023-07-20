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越南国防部副部长武海产上将会见老挝国防部副部长冯坎·丰马贡中将

7月20日，越共中央委员、中央军委委员、越南国防部副部长武海产上将会见了老挝人民革命党中央委员会委员、老挝国防部副部长冯坎·丰马贡（Vongkham Phommakone）中将。
武海产上将表示，越老防务合作在各领域取得了积极成效，尤其是在高层互访、干部培训、边境保护等领域。近年来，双方职能部门保持沟通与协调，开展联合巡逻，有效打击边境各类犯罪活动，尤其是毒品犯罪和非法出入境行为。

武海产上将建议，今后双方应有效配合，落实好各项合作内容，其中关注组织好越老柬国防部副部长级友好交流会、越老柬三国国防部长年度会晤等活动。

值此机会，武海产上将祝贺冯坎·丰马贡中将被老挝政府和国防部任命为Unitel公司董事长，相信Unitel公司将不断发展壮大，不愧为两国、两军有效合作的象征。

冯坎·丰马贡中将感谢越南国防部的有效配合，支持老挝国防部改造升级川圹省的老越战斗联盟纪念碑，并建议双方促进落实两国国防部2023年合作计划。（完）

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