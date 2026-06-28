越南国防部为赴委内瑞拉参加地震灾后恢复工作的干部战士交办任务

6月28日下午，越南国防部在河内为赴委内瑞拉参加地震灾后恢复工作的干部战士举行任务交办会议。



越共中央委员、中央军委常委、越南人民军总参谋长、国防部副部长阮新疆大将在会议上发表讲话时强调，这是越南军队第三次派遣干部战士和装备赴国外执行人道主义援助和救灾任务。



在执行本次任务的人员中，许多战士曾参与2023年和2025年土耳其和缅甸地震灾害恢复工作，彰显了越南人民军的责任担当与救援能力。



阮新疆大将高度评价各机关、单位已协调配合，充分、周到地做好了各方面的准备工作。他指出，全体参与地震灾后恢复的干部战士必须明确这是一项十分繁重和危险的任务，必须与越南人民公安以及国际机构、所在国政府和人民密切配合，在条件允许的情况下主动帮助所在国人民，遵纪守法，确保人员和装备安全，发扬胡伯伯部队的光荣传统和优良品质。



阮新疆相信，凭借坚定意志和顽强精神，工作组将出色完成交付的任务。

关于准备工作，救援局副局长范海洲少将表示，该局与相关机关、单位配合，完善了救援人力物力计划和方案。此次参与救援活动的工作组成员共82名，其中军官26名，职业军人56名，分为4个部分：指挥和机关部门共11名，由救援局副局长范文司少将担任工作组组长。两位副组长分别为：对外局副局长阮维明少将和维和局副局长莫德仲大校；工兵兵种坍塌救援队共31名（军官5名，职业军人26名）；军医队共30名同志（军官9名，职业军人21名）；边防部队共10名（军官1名，职业军人9名），使用8只搜救犬。



预计携带的装备和货物约88吨，其中包括50吨干粮、1600套帐篷和15台发电机，打包成628件。



按计划，工作组将乘民用航班抵达迈克蒂亚机场（距首都加拉加斯约40公里），随后从迈克蒂亚机场机动至加拉加斯市（任务执行地）。在委内瑞拉，工作组将与越南驻委内瑞拉国防武官处及委方职能部门密切配合，确定任务执行地点。



目前各机关正积极与航空公司协调，尽快安排航班送工作组启程执行任务。预计飞往迈克蒂亚机场的总飞行时间约24小时，在委内瑞拉执行任务时间约20天。（完）