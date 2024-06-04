越南国防战略院与中国军事科学院开展科学研究合作

6月3日，越南国防战略院院长武疆决少将、博士、副教授与中国军事科学院军队政治工作研究院院长黄文涛少将共同主持联合课题研究工作组磋商。

《越南人民军报》报道，6月3日，在对中国进行工作访问期间，越南国防战略研究院院长武疆决少将、博士、副教授与中国军事科学院军队政治工作研究院院长黄文涛少将共同主持越南国防战略研究院与中国军事科学院关于“收集越中两军的团结友谊、胡志明与毛泽东在抗法和抗美战争中的团结思想的图片和文献”的联合课题研究工作组磋商。

这是双方举办的第四次工作磋商，旨在就研究大纲和今后合作内容交换意见并达成一致。此前，第三次工作磋商于2023年9月份在越南成功举行。值此之际，越南国防战略研究院干部代表团对中国一些地方进行实地考察并收集相关资料。

会上，双方就说明联合研究内容的图片和资料册的大纲进行讨论并达成一致。双方认为需要快速开展剩余工作，旨在尽早完成研究项目，报告验收和公布结果，并以此作为资料，向两国人民、青年一代和武装力量进行有关两国两军友好团结传统宣传和教育工作，为推动两国两军关系迈上新台阶作出贡献。

两位院长高度评价工作组的研究任务落实结果，体现了双方的责任精神、精心研究、科学客观的工作方法。双方选择并编入图片资料册草稿都是珍贵的文献，密切反映了联合研究课题的思想内容和深刻意义。

据悉，“收集越中两军的团结友谊、胡志明与毛泽东在抗法和抗美战争中的团结思想的图片和文献”的联合研究项目在完成之后将包括两件作品：综合报告和反映两国、两军在抗法抗美战争中团结友好、互相帮助关系的图片资料册。

该研究成果有助于肯定越中两国、两军在抗法、抗美战争中团结友好、互相帮助的意义和历史价值；从中吸取经验教训，提出新形势下增进互信、巩固和发展两国两军友好合作关系的主张和措施。（完）