越南国足正式获得2027年亚洲杯决赛圈参赛资格

3月17日，据越南足球协会消息，亚足联（AFC）已正式对马来西亚足球协会（FAM）因违规使用不符合规定的球员参赛违反《亚足联纪律与道德准则》第56条的行为而颁布处罚决定。这一裁决使2027年亚洲杯预选赛最终阶段F组的局势发生了重大转折。



这一决定使得F组的分数及各项专业指标发生了重大变化。据此，原本以全胜战绩（5场积15分）位居榜首的马来西亚队被扣除6分，仅剩9分；同时，其净胜球数从+14降至+2（进9球，失7球）。



与此同时，越南国家队在直接对阵中被判定以3-0获胜，从而将总积分提升至15分。此外，越南队的净胜球也从+6提高到+13。凭借5轮全胜的战绩，越南队正式登顶F组积分榜。



这一结果助力越南国足队提前锁定了F组榜首位置，而无需受最后一轮比赛结果的影响。



根据赛程安排，F组最后一轮比赛将于2026年3月31日在越南宁平省天长体育场举行，越南国家队将坐镇主场迎战马来西亚队。尽管这场比赛已不再影响最终排名，但仍备受关注。这不仅是一场焦点对决，还对国际足联（FIFA）积分排名、保持球员竞技状态以及为2027年亚洲杯决赛圈做好备战准备具有重要意义。（完）