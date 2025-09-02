越南国庆80周年：雄壮的阅兵方阵行进在历史性的巴亭广场上

在庄严而雄壮的纪念氛围中，八月革命胜利与9·2国庆80周年阅兵、游行活动在巴亭广场隆重举行。在党和国家领导人致辞结束后，军队、公安各方阵整齐列队，迈着雄壮步伐走过巴亭广场；规模宏大的武器装备方阵，空军战机翱翔天际，海军战舰列阵海上等伴随着激昂的军乐，在满目飘扬的金星红旗下，激发了每一位越南人民心中澎湃的情感与深切的自豪。

阅兵、游行方阵包括：仪仗方阵；22个军队方阵；3个民兵、游击队方阵；17个公安方阵；以及4个外国军队方阵（中国、俄罗斯联邦、老挝、柬埔寨）；14个军队炮车方阵；9个公安特种车辆方阵；红旗方阵和13个群众方阵。 这一场景再现并彰显了八月革命胜利和越南民主共和国诞生的伟大意义和巨大价值。

在阅兵、游行的开场环节，英雄的越南人民空军编队在祖国的蓝天上进行迎宾飞行。 由米-171、米-17、米-8直升机编队打头阵，悬挂党旗和国旗，飘扬在历史性的巴亭广场上，象征着伟大团结的力量和党与民族的自豪，彰显着在新时代中建设腾飞、奋发向上的国家的胆识、智慧与渴望。

随后登场的是承担着协同作战、侦察、运输、搜救等任务的“无声的战士”--卡萨C-295与C212i运输机编队。紧随其后的是雅克-130和L-39NG多用途现代化教练机编队，能够在各种气象条件下、昼夜全天候执行任务，不仅用于训练，还可进行侦察，并对空中、地面和海上目标实施攻击与打击。

空军各编队最后亮相的是苏-30MK2战机编队——这是越南人民空军的骄傲与主力军，被誉为捍卫祖国天空、海域、边境和海岛的“钢铁盾牌”。苏-30MK2有“眼镜王蛇”之称，是现代化的多用途超音速战斗机，能够在各种气象条件下执行任务，严密掌控领空，并高效打击空中、地面和海上目标。

在庆和省金兰军事基地，武装力量的海上阅兵也同时开始，并将画面传送到历史性的巴亭广场。

从建军之初以简陋木船起步，到今天牢牢掌控海天力量，海上武装力量不断发展壮大，迈进现代化建设新阶段。各编队的先进战舰和潜艇具备在各种气象条件下长期作战的能力，配备导弹、鱼雷和高新技术武器，具有强大的破坏力和远程打击能力，能够对陆地、空中、海上以及水下多重目标实施有效攻击与歼灭。

参加海上阅兵的力量方阵包括：指挥舰；海上巡逻机、反潜直升机；越南人民海军的潜艇编队、导弹护卫舰编队、反潜护卫舰编队、快速导弹攻击艇编队、炮舰编队；越南海警舰艇编队；边防部队和常备海上民兵中队，以及多种现代化装备和器材。 这是一支在管理和坚决捍卫祖国神圣海洋、岛屿主权中发挥核心作用的力量。

在巴亭广场，走在仪仗方阵最前列的是国徽模型车。随后依次是党旗方阵、国旗方阵；载有胡志明主席画像的礼宾车；象征八月革命和越南社会主义共和国国庆80周年的模型车。接着是军旗方阵、女军乐方阵；陆军军官方阵；海军军官方阵；防空—空军军官方阵；边防军官方阵；越南海警军官方阵；后勤—技术、国防工业军官方阵；女军医军官方阵；各军校学员方阵；电子作战战士方阵；空降特战战士方阵；网络空间作战力量方阵等。

应越南国防部邀请，本着国际友谊之情、促进合作与加强国防外交精神，中国、俄罗斯、老挝、柬埔寨四家派遣军队方阵参加本次阅兵。

走在越南人民公安方阵前列的是由公安部机动警察副司令黎文梢少将指挥的指挥车，代表英雄的人民公安力量进场。随后依次是公安旗队；人民安全军官方阵；人民警察军官方阵；人民公安空军军官方阵；女交警方阵；消防警察军官方阵；网络安全与高科技犯罪防控警察军官方阵；机动警察军官方阵；女特警战士方阵等。

自1985年以来，这是时隔40年第二次在巴亭广场举行的“八月革命胜利和9·2国庆”庆典中出现大规模武器装备方阵。

军队装备方阵包括：坦克与装甲车方阵（其中包括由越南生产的装甲车）；牵引火炮方阵；自行火炮、火箭炮和地对地导弹方阵；岸舰导弹车方阵以及由越南生产的岸舰导弹与雷达方阵。

公安装备方阵包括：交通指挥车方阵；护卫和警卫党、国家领导人及国际来宾的车队方阵；反恐作战车辆方阵等。

在各徒步方阵走过之后，各型武器、装备和特种车辆整齐驶过主席台，展现了越南人民军和人民公安部队的机动能力、现代化水平和高度备战能力。特别是多种武器与装备是由越南自主研发、设计和生产的，如导弹系统、无人机、战斗车辆等。同时，越南还对导弹、坦克、装甲车、火箭炮等装备进行改进和现代化升级，以提升战斗性能。其中最为突出的是由越南军队通信与工业集团（Viettel）研制的“长山”导弹系统。该系统包括战斗指挥车、雷达车、发射车、运输-装填车及多型岸舰导弹，具备海面监视、情报采集与处理、目标选择以及在现代作战条件下实施导弹打击的能力。它是越南海岸防御体系的核心组成部分，能够对敌方目标实施强大打击，有力维护祖国神圣的海洋岛屿主权。

阅兵方阵通过巴亭广场后，继续分列多条路线，行进在河内市中心街道，受到数万名群众和国际游客的热烈欢迎。（完）