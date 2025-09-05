越南国庆80周年：越南革命为世界政治版图的重塑作出贡献

越南1945年八月革命胜利及9月2日越南民主共和国（今越南社会主义共和国）的诞生，不仅是越南历史的转折点，更是一件具有时代意义的重大事件。

墨西哥前内政部副部长豪尔赫·阿尔科塞尔·比利亚努埃瓦（Jorge Alcocer Villanueva）在接受越通社驻墨西哥记者采访时指出，越南的胜利是在胡志明主席领导下的民族大团结力量的生动证明。越南成为民族解放运动的先行者，为数亿正在殖民地中争取生存权和人权的人民带来信心与希望，同时在二战结束后，推动了世界政治版图的重塑。

令比利亚努埃瓦印象深刻的是，越南人民始终保持着不屈的独立精神。八月革命后，越南立即面对新的侵略，不仅是法国殖民者卷土重来，还有前所未有规模与实力的美国干涉。然而，在长达三十年的斗争中，越南人民始终坚守民族独立与国家统一的目标，并于1975年4月30日取得胜利，实现南方解放、国家统一，从而结束了长期的惨烈战争，开启了建设社会主义的新篇章。

国家独立统一之后，越南在战后废墟中开始建设，面对禁运、物资短缺和战争创伤的严峻挑战。然而，自1986年实施革新以来，越南展现了非凡的韧性与转型能力。从一个贫困国家成长为经济高速发展的国家，成为吸引外国直接投资的目的地，并在多边机制中发挥着越来越重要的作用。

越南的转型不仅体现在经济层面，更蕴含着独特的发展哲学：从战争的苦难与损失中孕育和平的渴望，积极开展合作与融入。越南没有停留在过去的伤痛中，而是主动融入国际社会，为人类的和平、安全与可持续发展贡献积极力量。

今天的越南，正是民族坚韧不拔的意志，领导层的创造智慧，以及不断追求发展的渴望三种因素汇聚的象征。国际社会尊重越南，不仅因为其辉煌的历史战功，还因为其作为一个充满活力、开放、愿意分享并与人类同行的国家形象。

比利亚努埃瓦强调，从拉美的视角看，越南与其他曾经经历殖民统治的民族共同坚信，自由与可持续发展只有在人民成为中心、历史经验为未来指路时才能实现。正是这些价值，使越南从一个受压迫的民族成为全球信念、希望与未来的象征。（完）