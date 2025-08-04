越南国庆80周年：彰显国家建设与发展事业的辉煌成就

越南文化体育旅游部近日发布关于纪念八月革命（1945.8.19－2025.8.19）和九·二国庆（1945.9.2－2025.9.2）80周年的宣传计划。

该系列宣传活动有助于激发和培育人民群众对党、国家以及国家革新事业的信心与自豪感，增强党内团结，凝聚社会共识，有效贯彻落实党的路线方针和国家政策及法律法规。同时，这些活动也鼓舞干部、党员和劳动者克服一切困难和挑战，把握发展机遇，以高度决心完成各级党代会和中央各项决议确定的目标和任务，引领国家迈入稳定与繁荣发展的新纪元。

宣传内容凸显1945年八月革命的历史意义和时代价值，同时强调越南民主共和国的诞生是越南历史上的辉煌里程碑，为越南民族开辟了新纪元。1945年9月2日，胡志明主席在巴亭广场宣读《独立宣言》不仅标志着新越南的诞生，也向全世界肯定了越南人民的民族权利和人权。越南人民从奴隶身份变成了国家和社会的主人，能够掌握自己的命运。

各项庆祝活动将展现越南80年来，特别是实行革新路线近40年来，在政治、经济、文化、社会、国防、安全等领域所取得的辉煌成就，彰显越南从未有过像现在这样的基业、实力、地位和国际声誉；同时凸显八月革命在建国卫国事业中的传承与弘扬；突出全党、全民、全军在各个革命阶段所作出的巨大贡献，以及国际友人给予的宝贵支持与帮助。这些活动还再次强调，全民族大团结力量是八月革命胜利的决定性因素，也是当今建国卫国事业的重要动力。

值此八月革命和九·二国庆80周年之际，全国各省市，尤其是首都河内将举办多场文艺演出活动以及盛大的阅兵游行、国家成就展等大型活动。（完）