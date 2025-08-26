越南国庆80周年：庆典彩排期间河内部分道路禁止各类车辆通行

8月27日，河内市将举行“八月革命胜利暨九二国庆80周年庆典”彩排活动。为确保交通秩序与安全，预防交通拥堵，方便市民出行及服务彩排相关活动，河内市公安局发布了交通分流通告。



根据通告，自8月27日12时至8月28日2时，河内市公安局将严格禁止所有车辆（持有安保标识车辆及服务庆典的车辆除外）通行以下道路：黄花探、瑞奎（从雄王街道文高街段）、梅春赏、馆圣、潘廷逢、雄王、黄文树、独立、一柱寺、北山、尊室谈、阮景真、黄耀、北门、安妇、青年、奠边府等。



在此期间，市公安将对环城路一号以内的部分道路（除上述严格禁行道路）临时禁行部分车辆，允许通行的仅限安保车辆、庆典服务车辆、优先车辆、执行公务车辆、公交车、垃圾收集车及应急处理车辆。

对环城路一号至环城路二号之间区域（除上述严格禁行道路），临时禁止设计总重量1.5吨及以上货车、16座及以上客车（安保车辆、纪念大会服务车辆、优先车辆、执行公务车辆、公交车、垃圾收集车及应急处理车辆除外）通行。



对环城路三号以外通往郊区的部分道路（包括：国道32号、桥演、胡松茂、黎德寿、黎光道、升龙大道、文化村大道、国道21A、胡志明大道、国道6号、光中街、陈富街、阮廌街、省道419号、省道429号、武元甲街、国道18号），河内市公安局将限制所有车辆通行（公交车、垃圾收集车、应急处理车辆、安保车辆及庆典服务车辆除外）。



公安局强调：禁止、临时禁行及限行措施可能会根据组委会的具体安排进行调整。市民在参加彩排活动前需经常通过以下官方网站及时更新信息，以确保出行安全、顺利，并配合职能部门完成任务：https://a80.hanoi.gov.vn、 https://congan.hanoi.gov.vn。（完）