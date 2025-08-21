越南国庆80周年：促进科技发展成为新时代中的发展动力

经历80年的风雨历程，越南从战后艰难岁月中奋起，成长为一个具有发展潜力、深度融入国际社会的国家，国际地位和声誉显著上升。其中，科学技术被视为越南国家保卫和建设事业中的先锋力量，其将在新时代成为推动发展的重要动力。



吸引投资发展海洋经济



越南水产协会常务副主席、第十五届国会代表阮朱回副教授指出，1945年八月革命是越南民族坚韧不拔意志与自由愿望的壮歌，宣告越南民主共和国诞生，开启了独立、自由并迈向社会主义的新纪元。然而，在独立光辉的背后，国家面临极其艰难的局面，内忧外患，被形容为“千钧一发”。



当时超过90%的人口文盲，严重的饥荒夺走了数百万人的生命，国库空虚，新成立的革命政权尚不成熟。尽管如此，如同风暴中的小舟，越南民族凭借党的坚强领导和全民大团结，坚定地乘风破浪。我们不仅巩固了国家独立，捍卫了革命成果，也为国家建设奠定了坚实基础。

在这一漫长的历程，大海一直是民族生存与发展的空间，与我们历代人民有着血脉相连，如今仍直接成为沿海及岛屿居民的生活依托。充分发挥这一优势，我党和国家始终将海洋视为经济社会发展战略和国家安全—国防保障中不可分割的重要因素。



为准备迈入民族奋发图强新纪元，阮朱回副教授提出了未来发展方向，包括发展海洋经济，实现可持续发展，并与环境保护相结合。至2030年和远景展望至2045年越南海洋经济可持续发展战略需要在国家政治体制精干调整的背景下继续得到落实。更为重要的是，对新合并沿海省份实现国家管理统一，为海洋经济发展创造更广阔、开放的空间，并吸引更多投资。



把握机遇，化解挑战，实现发展



据科学教授邓辉黄的分析，在社会经济发展中，越南需要兼顾经济、社会与环境三大目标。其中，应特别关注环境，实现人与自然的和谐共处。气候变化难以预测，如果缺乏可持续政策及社会的响应，将影响经济发展政策的落实。因此，政府提出的“绝不能以牺牲生态环境为代价换取经济的一时发展”的方针，将成为推动绿色经济、绿色生活、绿色消费、绿色学习等发展的重要动力。

在越南将科学、技术、创新及数字化转型作为发展动力的背景下，国家需要充分发挥科技知识分子在政策制定和国家管理中的智慧作用；同时，应通过建立机制和创造有利条件来培养和发展人才队伍，使其能够发挥能力水平，受到社会尊重，并鼓励相关组织的投资。此外，国家还需对为国家事业作出应有贡献的知识分子提供合理的激励政策，推动发展思维转变，形成突破性的看法，善于抓住机遇、把握时机，化解困难与挑战，实现发展。



此外，国家还要注重完善科技法律体系，让所有组织和个人都享有向科学家提出研究设想或委托研究的权利。所有研究项目需紧密结合实际，同时推动科学创新国际化，建设符合国际标准的科研机构、研究团队和实验室体系，并与区域及国际先进现代的信息网络接轨。（完）