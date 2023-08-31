越南国庆78周年：越南党和国家领导入陵瞻仰胡志明主席遗容

值此越南国庆78周年（1945 年9月2日-2023年9月2日）之际，8月31日上午，由越共中央委员会、国家主席、国会、政府、越南祖国阵线中央委员会等组成的代表团前往胡志明主席陵敬献花圈，并瞻仰胡志明主席遗容。

越共中央政治局委员、越南国家主席武文赏，越共中央政治局委员、政府总理范明政；越共中央政治局委员委员、国会主席王廷惠；越共中央政治局委员、书记处常务书记、中央组织部部长张氏梅；越共中央政治局委员、祖国阵线中央委员会主席杜文战同前越共中央总书记农德孟，前国家主席阮春福，前国会主席阮生雄、阮氏金银等原党和国家领导人一同参加活动。

越南党和国家领导代表团的花圈飘带上写着“永远铭记胡志明主席伟大功劳”，深切缅怀越南天才领袖、民族解放英雄——胡志明主席。

78年前，1945年9月2日，胡志明主席在巴亭广场庄严宣读了《独立宣言》，越南民主共和国成立了，现为越南社会主义共和国。

其后，由越共中央委员会、国会、国家主席、政府、越南祖国阵线中央委员会组成的代表团前往烈士纪念碑敬献花圈并缅怀英雄烈士。

8月31日上午，由中央军委、国防部，中央公安党委、公安部，外交部、河内市市委、市人民委员会组成的代表团前往拜谒胡志明主席陵，并在烈士英雄纪念碑前敬献花圈。

值此八月革命（1945年8月19日~2023年8月19日）和越南国庆（1945年9月2日~2023年9月2日）78周年之际，8月31日上午，以越共中央政治局委员、胡志明市市委书记阮文年为首的胡志明市市委、人民议会、人民委员会、胡志明市祖国阵线委员会代表团前往胡志明博物馆向胡志明主席献花、进香。

在仪式上，各位领导代表默哀一分钟，缅怀胡志明主席为党和民族光荣革命事业作出的丰功伟绩，胡志明主席的一生奉献给了民族和阶级解放斗争事业，是革命英雄主义和革命道德的光辉典范。各位代表承诺将努力学习，共同携手推动胡志明市快速可持续发展，成为宜居、文明、现代和温馨之城。

随后，胡志明市领导代表团来到龙屋港（Bến Nhà Rồng）向孙德胜主席献花、进香，缅怀一生勤俭节约、廉洁奉公、全心全意为革命和人民服务的这位工人阶级领袖。

孙德胜主席在革命事业中创立了红色工人总工会，这是争取人民解放的革命斗争运动的伟大转折，为世界工人阶级斗争运动做出了重要的贡献。

当天，胡志明市领导代表团还前往胡志明主席公园向胡志明主席像敬献鲜花。（完）