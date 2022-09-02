越南国庆77周年：美国务卿祝贺越南国庆节

越通社驻华盛顿记者报道，美国外交部的公告指出，布林肯外长强调了近年来美国和越南在促进地区安全、繁荣、应对气候变化、应对挑战、全球健康和加强人文交流等共同优先事项方面取得的成就。他强调，两国友谊之情基于美国支持一个强大、繁荣和独立的越南，以及双方在解决战争遗留问题和人道主义问题中国的长期承诺。



布林肯外长希望继续与越南政府和人民加强合作，为两个国家和印太地区带来繁荣、和平与稳定。



此前，8月30日在华盛顿举行的美国与越南在亚太地区的对话框架内，美国国务院负责东亚和太平洋事务的助理国务卿丹尼尔·克里滕布林克（Daniel Kritenbrink）与越南外交部副部长阮明宇就双方共同关心的促进地区和平、稳定与繁荣的问题交换了意见。



据美国外交部发言人办公室的消息，双方强调继续加强美越高层互访的重要性，以及于2023年庆祝越南与美国建立全面伙伴关系10周年等。（完）