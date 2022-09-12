新闻
越南国庆77周年庆祝活动继续在阿根廷、古巴和墨西哥举行
关于越南与阿根廷双边关系，尽管受由新冠肺炎疫情造成的许多困难，但越阿两国全面伙伴关系仍得到大力推进。
阿根廷外交部副部长泰塔曼蒂（Tettamanti）对越南在当前国家建设与发展事业中取得的经济社会发展成就表示钦佩。他同时强调，在当前世界局势复杂多边的背景下，两国仍保持团结友谊，同时扩大在各潜在领域的合作，巩固彼此重要伙伴地位。他同时表示希望双方继续努力和进一步加强双边合作活动，为两国人民带来利益。
*值此越南国庆77周年、胡志明主席去世53周年之际，古巴哈瓦那历史学家办公室的亚洲博物馆举行了文学创作和绘画比赛。
在比赛总结颁奖仪式上，亚洲博物馆馆长阿吉亚尔（Yamir Macías Aguiar）表示，比赛哦难过2022年7月启动，吸引越南社会主义共和国学校和Carlos Paneque学校许多学生在内的许多 小朋友。组委会共受到50个有关胡志明主席和从1945年至今的越南文化历史的作品。
越南驻古巴大使黎青松在颁奖仪式上发表讲话时已高度评价比赛的意义，其有助于让古巴人民，特别是儿童们更加了解越南民族捍卫祖国，争取民族独立斗争的历史，国家发展过程和越古两国人民的团结友谊。
*越通社驻墨西哥记者报道，日前，越南驻墨西哥大使馆已隆重举行庆祝越南国庆招待会。越南驻墨西哥大使阮横年在活动上发表讲话时已恢复了越南77年来各历史里程碑，所取得的成就。他同时表示，77年来越南一直受到包括墨西哥在内的世界各热爱和平民族和先进力量的巨大支持和帮助。墨西哥是首个与越南建立外交关系的拉丁美洲国家。两国友好合作关系在各领域不断向前发展。两国一直在各多边论坛上互相给予支持。
墨西哥外交部亚太总司司长Fernando Gonzalez Saiffe强调，墨西哥始终将越南视为该国的优先伙伴和亲密和可信赖的朋友。他强调，尽管10年来双边贸易关系彭埠发展和2021年达近90亿美元，但两国尚未把双边关系的潜力和优势充分发挥出来。双方应推动在政治、经济、文化、教育等领域的合作，走向建立全面伙伴关系的目标。（完）