越南国家银行要求促进消费贷款服务

越南国家银行刚刚向信贷机构和外国银行分行发送关于促进服务日常生活和消费贷款活动的第9668号文件（9668/NHNN-STT），旨在落实政府总理于2023 年 8 月 24 日签发关于加强预防、制止和处理“黑信贷”活动的各项措施的第766号公函 （766/CĐ-TTg）。

越南国家银行的第9668号文件明确指出，信贷机构和外资银行分行主动平衡资金来源，推动信贷项目和产品多元化，满足各目标群体和客户群的需求，特别是满足人民生活和消费需求的各项正当合法贷款服务。

与此同时，加强数字化转型，大力部署和推广科技应用，提高处理客户贷款申请的速度和时间，推动审核和简化内部流程与程序，为客户贷款创造最大便利。

此外，信贷机构和外资银行分行一方面立即部署解决方案，将国家居民数据库的资料应用到借贷活动中，满足人们的日常生活和消费需求；根据权限考虑并决定应用公安部提供的居民数据来评估借贷客户，确保借贷活动安全有效，为人民群众获得银行贷款资金创造条件。

另一方面，信贷机构和外资银行分行大力推动贷款计划与产品，以及资金获取方式等知识和信息广泛、完整、清晰、及时地沟通和传播，让人们了解、获取信贷政策。（完）