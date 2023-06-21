越南国家银行着力保持宏观经济稳定并促进经济的增长

6月21日，越南国家银行副行长陶明秀在2023年上半年新闻发布会上表示，银行业实行了坚定、灵活、主动、及时和有效的货币政策，为控制通货膨胀、保持宏观经济稳定、支持和优先促进增长等作出了积极的贡献。

具体的是，今年上半年，国家银行已连续4次下调利率，年均下调率在0.5~2%之间。同时，国家银行继续鼓励信贷机构降低成本，让贷款利率保持稳定，进而使企业的经营生产活动尽快恢复并取得稳步发展。

国家银行还继续密切关注市场形势，以灵活适度地执行汇率制度；同步地运用各项货币政策工具来保持外汇市场的稳定性，为控制通胀并保持宏观经济稳定作出积极的贡献。

在信贷调控方面，国家银行已实行合理的信贷调控政策，为控制通货膨胀并促进经济增长作出了积极的贡献。

在今后的一段时间里，国家银行副行长陶明秀表示，国家银行将继续密切关注市场发展的最新趋势以及国内外经济形势，以灵活、同步地实施各项货币政策工具和解决方案，旨在控制通货膨胀，为保持宏观经济以及货币和外汇市场的稳定性，并按既定方向控制好信贷增长率作出贡献。

陶明秀强调，国家银行将提出合理的增长率和信贷结构，满足经济体的信贷资金需求，进而有助于控制通货膨胀，促进经济增长；同时根据政府主张使信贷成为生产经营和其他优先领域的有效工具，以及经济体增长的推动力；为企业和人民获取银行的信贷资金创造便利的条件。

此外，国家银行还大力且广泛地开展银行与企业对接活动，旨在及时化解在获取银行信贷资金方面所发生的困难和障碍，同时指示各信贷组织采取措施，为客户获取信贷资金提供便利的条件，实现银行服务和产品多样化，简化贷款手续等。（完）