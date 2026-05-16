越南国家证券委员会：完善机制，推动国有企业上市

推进股份制改革、国有资本退出，并结合证券市场挂牌上市与交易登记，被确定为提高企业治理质量、扩大社会资本准入能力及提升企业价值的重要方案。这也是落实越共中央政治局关于发展国有企业的第 79-NQ/TW号决议所定目标的关键举措。



上述内容是国家证券委员会与财政部企业发展局于5月14日在河内联合举行的专题会议上所强调的核心要点。该会议旨在普及公众公司法律规定，以及上市与挂牌国企的筹资和资本退出政策。



国家证券委员会主席武氏真芳在会上表示，越南已出台多项重大主张和导向，旨在同步发展金融市场并提升国有企业在经济中的地位。特别是政治局第 79-NQ/TW号决议明确要求，使国有企业发挥国家经济的核心作用，按市场机制高效运行，具备地区和国际竞争力，并实现现代、公开、透明的治理。



她认为，已上市和登记交易的国有企业作用至关重要。这批企业市值规模大，经营领域涉及经济命脉，能够对国内外资本流产生巨大的吸引力。



国家企业发展局局长武红方在会上指出，多年来，党和国家的一贯观点是肯定国有企业是国家经济的重要物质力量；在国民经济重要和核心领域发挥主导作用；为构建经济社会基础设施系统和经济结构转型作出贡献；是稳定宏观经济、抑制通货膨胀、履行国防安全任务及社会保障政策的重要工具。



国家企业发展局局长武红方。图自越通社



武红方表示，虽然随着股份制改革和资产剥离的推进，国有企业在数量上大幅减少，但仍掌握着大量的资本、资产、技术和高质量人力资源，对国家预算作出了显著贡献。



他强调，第 79-NQ/TW号决议导向重点在于加大国有企业重组力度；提高经营效率，采用符合国际标准的先进技术和现代治理模式；集中建设和发展大型经济集团、总公司及国有企业，使其发挥先锋引领作用，带动关键战略性行业发展，提升区域及全球竞争力。



武红方认为，在证券市场上市和登记交易，将促使企业采用国际财务报告准则（IFRS）及符合国际惯例的现代企业治理标准。



国家证券委员会称，将继续完善机制政策，简化证券发行手续，推进线上公共服务的应用，加强对企业在股票发行、资产剥离及股东结构重组过程中的支持，旨在助力越南证券市场向公开、透明、高效、可持续的方向发展。（完）