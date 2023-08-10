越南国家能源和矿产领域规划出炉

越南政府总理批准的国家能源规划尤为重要，为越南能源矿产行业更加高效和可持续发展开辟了新的空间。

8月9日下午，越南工贸部在河内召开会议，公布《2021~2030年和远景展望至2050年国家能源矿产规划》。

政府总理所批准的近期至2030年远期至2050年国家能源和矿产领域的规划包括：于2023年7月18日签发了861/QĐ-TTg号决定（《2021~2030年和远景展望至2050年国家石油天然气储备和供应基础设施规划》）；于2023年7月18日签发的866/QĐ-TTg号决定（《2021~2030年和远景展望至2050年矿产勘探、开采、加工和使用规划》）；于2023年7月26日签发的893/QĐ-TTg号决定（《2021~2030年和远景展望至2050年国家能源总体规划》）。

*保障能源安全

政府总理批准的国家能源规划尤为重要，为能源矿产行业开辟了发展新的空间，符合党和国家的主张和政策，顺应了绿色经济、循环经济、低碳经济等的世界发展潮流。

《2021~2030年和远景展望至2050年国家能源总体规划》的目标是保障国家能源安全，同步合理配置各种能源 ，逐步形成能源多样化发展格局；鼓励并为各种经济成分参与能源发展创造一切有利条件；将科技发展成果应用于发展能源所有细分领域；节约高效地使用能源。

能源产业各细分领域协调发展，推动基础设施同步化、智能化发展，达到地区先进水平，符合世界科技发展趋势；成功实施能源转型，为实现2050年净零排放目标作出重要贡献。

《2021~2030年和远景展望至2050年矿产勘探、开采、加工和使用规划》的目标是，结合经济、环保、适应气候的发展需要，加强矿产资源开发、加工、利用管理，节约高效地利用矿产资源，努力实现碳中和的目标。同时，扩大投资，形成符合世界潮流，同步高效，技术先进、装备现代化的矿产开采加工业。

* 突破性政策

国家能源总体规划提出了一系列新机制，包括资金来源和投资形式多元化，为各经济成分的企业投资能源领域创造有利的条件；推动能源行业各细分领域协同发展，形成能源市场化机制。

此外，运用市场工具和手段促进绿色增长、节约高效利用能源、低碳经济、循环经济等的发展；促进新能源和可再生能源能源转换的研究和应用等。

《2021~2030年和远景展望至2050年矿产勘探、开采、加工和使用规划》对各领域的资金来源进行了专门分类。中央预算内资金仅用于资源调查、矿产资料开发或科学研究和新技术应用。所有经济成分的企业的资金将用于矿产开采、加工和新技术投资等。

*建立联系 打造绿色经济

能源和矿产规划还构建了跨部门和跨地区的联系；确保国家能源设施与地区和国际能源设施相匹配，科学组织，统筹管理，充分高效利用各地区和地方的资源。同时，满足能源快速可持续发展和2050年净零排放目标的优先要求，保护生态环境。

鼓励各经济成分企业朝着绿色、循环经济参与能源投资被视为三项能源领域规划的亮点。（完）