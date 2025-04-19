越南国家统一50周年：阿根廷高度评价越南民族辉煌胜利的意义

值此纪念南方解放、国家统一50周年（1975年4月30日 - 2025年4月30日）之际，4月16日，阿根廷共产党举行纪念活动，高度评价越南民族的辉煌胜利。

据越通社驻布宜诺斯艾利斯记者报道，此次纪念活动在阿根廷共产党马列主义研究与培训中心——赫克托·P·阿戈斯蒂中心（CEFMA）举行，越南驻阿根廷大使吴明 月与阿根廷共产党总书记豪尔赫·克雷内斯（Jorge Kreyness）共同出席。

在活动上，阿根廷共产党中央对外关系委员会主任、CEFMA主任马塞洛·F·罗德里格斯（Marcelo F. Rodríguez）强调了该事件的重要性，认为这是进一步加强阿越两国以及两党之间历史关系的契机。

吴明月大使重申，1975年春季胜利具有伟大的历史意义，是越南人民在反抗美帝国主义斗争事业中的光辉里程碑。

吴大使还强调，在越南共产党领导下，越南经历近40年革新，国家经济取得显著成就，越南现已跻身全球前40大经济体之一；国防安全政策不断完善，人民生活质量显著提升。

吴大使表示，这些具有历史意义的伟大成就，以及国际社会的认可，使越南充满信心地向奋发图强新时代前行，建设和平、独立、民主、富强、文明与幸福的社会主义国家。

阿根廷CEFMA越南研究小组协调员鲁本·达里奥·古泽蒂（Ruben Darío Guzzetti）高度评价了由越南共产党领导的越南人民抗击殖民主义与帝国主义、于1975年实现国家统一的斗争这一重大历史事件的重要性。他还强调越南在国际舞台上的发展水平和取得的成就。

阿根廷共产党中央宣传委员会主任埃尔南·兰迪（Hernán Randi）指出，越南人民的斗争在20世纪70年代激励了众多阿根廷青年的热情。他重温了胡志明主席和武元甲大将的教导，并提到当年阿根廷人民的团结努力，以声援越南

人民的斗争。同时，他也强调越南共产党在此过程中的领导作用。

阿根廷共产党国家秘书处和CEFMA的众多成员出席了活动。（完）