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越南国家统一50周年：意大利学者突出4·30大捷的深远价值
桑德拉·斯卡廖蒂认为，越南革命在20世纪下半叶对世界政治格局产生了深远而剧烈的冲击，不仅凸显了越南革命的独特价值，而且在殖民旧制危机时期，于全球范围内引发了广泛影响。越南革命及4·30胜利为所有被压迫民族注入了积极动力，并传播了乐观精神。
历史性的1975年4月30日胜利解放了越南南方，实现了国家统一，但越南人民为独立付出了沉重代价。在此后的18年中，越南被国际孤立，并受到美国封锁的严厉压制。此外，数百万人民深受橙剂毒害之苦。
令人惊讶的是，自1975年春季胜利以来，在党的英明正确领导下，越南人民不断建设国家，实现持续发展，国际地位日益受到重视。近年来，越南经济实现了高速增长，人民生活水平也得到了显著改善。
在国际舞台上，越南在多个领域取得了重要成就，获得了联合国和东盟的认可。越南已成为东盟、亚太经合组织（APEC）、二十国集团（G20）等重要国际组织的积极成员，同时确立了其作为区域及全球众多经济联系中心的重要地位
民族团结精神、战争中的英勇无畏以及外交上的灵活机智，是推动越南不断迈向胜利的重要因素。如今，受过良好教育并充满决心的越南年轻一代，应当从革命历史中汲取经验，将其应用于数字时代和新工业革命之中。越南已在胡志明市成立第四次工业革命中心（C4IR），并设立多个创新机构，以加快国家现代化进程。(完）