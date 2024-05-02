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越南国家统一49周年：越南驻外机构纷纷举行庆祝活动
出席庆祝仪式，委内瑞拉执政党统一社会主义党（PSUV）副主席兰德·佩纳（Rander Peña）强调了4月30日胜利的重大意义，指出这是包括委内瑞拉人民在内的全世界正义、进步力量和爱好和平人民的胜利。
在庆祝活动框架内，越南驻委内瑞拉大使馆与越通社协调举办“越南与委内瑞拉传统友谊和全面伙伴关系35周年”图片展，向观众展示两国密切关系最真实生动的形象。
另一个方面，据越南通讯社驻莫斯科记者报道，4月30日，俄罗斯联邦越南退伍军人协会举行仪式，庆了4月30日战争结束和国家统一49周年以及5.1国际劳动节。
对俄罗斯联邦越南退伍军人来说（其中最年轻的已经离开军队十多年了），1975年4月30日将永远是一个历史里程碑，结束了二十多年的战争，越南国家完全统一，开始进入重建和发展的进程。
在庄严的升旗仪式结束后，俄罗斯越南退伍军人协会副主席杜文笑孝致开幕辞，深情地提及为越南祖国牺牲的英雄烈士，向所有参加胡志明战役、统一国家的人表示无限感谢，强调他们书写了越南最伟大、最英雄的历史。
值此越南南方解放、国家统一49周年之际，墨西哥媒体大量报道了越南 4 月 30 日的伟大胜利。
越通社驻墨西哥记者报道，墨西哥执政党民族重建运动党的官方媒体《复兴报》4月30日发表文章，阐明了越南4月30日胜利的历史意义以及越南在国家重建和发展中所取得的成就。
《复兴报》的文章指出，1975年4月30日这一胜利结束了长达20多年的战争，开启了和平、民族独立和社会主义的新时代。同时，越南人民的这一胜利也是世界进步力量的共同胜利，留下了许多宝贵的教训，特别是一个小国仍然可以战胜强大的侵略者的形象。在正确政治政策的引领和国际社会的支持下，只要民族团结一致，勇往直前就能取得辉煌胜利。
与此同时，阿根廷媒体也纷纷报道越南1975年 4 月 30 日的胜利。越通社驻布宜诺斯艾利斯记者报道，4月30日，阿根廷电子网站AcercandonosCultura发表了一篇关于越南国家统一日的文章。文章称，这是标志着越南南方彻底解放和结束越南人民抗美战争的重要历史事件。
文章指出，1975年 4月30日的胜利震惊了世界，是美国最惨重的失败。美国 50万士兵在越南作战，其中5.8万人死亡，超过30万人受伤和从战场归来后患有心理疾病。而在这场战争中， 200万越南平民死亡，其中许多人死于炸弹和子弹，包括美国喷洒的凝固汽油弹和橙剂。（完）