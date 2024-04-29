越南国家统一49周年：旅居老挝越南人为国家取得突出成就感到自豪

自1975年4月30日彻底解放南方、国家统一的光荣胜利49年来，越南取得了令人瞩目的成就，国家和平、统一，经济社会日益发展，人民物质和精神生活迅速得到提高，人民生活水平不断提高。这是旅居老挝越南人分享有关历史性的4月30日以及近半个世纪越南所取得的成就的感受。

旅居老挝10多年的裴氏莺表示，她永远不会忘记老前辈们诉说、老师们所教学和在媒体上所见所闻的1975 年 4 月 30 日历史性胜利的故事、意义和教训。因此她对此更加自豪和更加热爱越南国家。这就是尽管在工作百忙之中，但每年她都安排时间回国，每次回国给她留下深刻的印象就是祖国家乡面貌的焕然一新。

她对越南家乡迅速发展感到自豪。她认为，越南所取得的突出成就取决于党和政府和英明领导和越南人民的不断努力。她对越南党和国家多年来向海外越南人所给予的关注表示感谢。特别强调最近越南国会通过的《土地法》（修正案），其中允许旅外侨胞能回国购房，像越南公民一样拥有土地使用权，证明党和国家在制定该法过程中已倾听侨胞们的意见和建议。其将推动旅外侨胞回国对房地产领域进行投资，从而为越南经济和社会的发展作出不少贡献。

旅居老挝乌多姆塞（Oudomxay）越南人协会主席费文梅表示，从一个贫穷的国家，在卫国战争中遭受过惨痛损失，在党的英明领导下，国家统一49年来，越南在建国卫国和融入国际事业中创造了新奇迹。

他认为，越南党、国家和人民多年来所取得的具有重要历史意义的突出成就不仅对他个人，而且对旅居老挝及世界的许多越南人民来说是巨大鼓舞和动力，让他们努力弘扬越南人民的良好价值，团结互助，共同发展。

费文梅相信2024年，全党、全民和全军将继续团结一致，维护和平环境，在经济社会发展创造新突破，顺利实现国家目标，提高全民收入和生活质量，与五洲强国并肩媲美。（完）