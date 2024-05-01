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越南国家统一49周年：在拉丁美洲友人的回忆中的4·30胜利
4月30日上午，托尔托萨跟随父亲来到位于加拉加斯的委内瑞拉共产党人民论坛报社，看到报社熙熙攘攘、充满欢乐的气氛，深深感受到委内瑞拉共产党领导人和人民论坛报社所有采编人员的喜庆，他们这时候正在密集报道有关几小时前越南取得胜利的信息。
托尔托萨表示，4月30日的伟大胜利就像越南送给世界进步、爱好和平人民的一份礼物。 如果说1954年奠边府大捷是亚非拉殖民地国家奋起反抗新旧殖民主义枷锁的鼓舞和决心的话，那么1975年春天的胜利则唤醒了民族主权，鼓励殖民地和附属国家争取独立。
越南4·30的胜利也是24年后委内瑞拉社会主义玻利瓦尔革命成功的鼓舞。委内瑞拉已故总统乌戈·拉斐尔·查韦斯·弗里亚斯始终对胡志明主席以及越南人民坚忍不拔的精神表示钦佩。
在越南人民抗美战争最激烈的时期，他曾参加了在墨西哥城美国大使馆前的反越战抗议活动，高举横幅，高呼“支持胡志明主席，支持越南人民正义斗争”的口号。
对于维拉纽瓦来说，这对于他自己以及墨西哥许多同一代学生来说都是一个非常值得骄傲的时期，因为反战活动强烈地展现了当时知识青年阶层的崇高理想，那就是热爱和平、关于民族独立主权和国际团结的意识。
维拉纽瓦认为，越南人民争取独立和国家统一斗争的胜利对包括墨西哥在内的整个拉丁美洲地区是一个巨大的鼓舞，因为这一场胜利肯定了民族自决权。
此外，越南4·30的胜利还开启了世界秩序的新时代，即一个国家不得随意以武力干涉他国内政的时代。（完）