越南国家统一48周年：旅居中国澳门越南人大力弘扬民族优良传统

越通社驻中国香港记者报道，出席庆祝仪式，越南驻中国香港和澳门总领事范平潭发言强调，这是我们一起重温越南人民的传统、越南历史上辉煌里程碑，从而加强团结，更好地相互支持的良好机会。



范平潭总领事指出，旅居澳门越南人是团结且强大的社群，一向弘扬越南民族优良传统，互相支持，成为澳门第二大外国人群体，仅次于新加坡。范平潭希望每一名旅居澳门越南人均成为一名宣传员和使者，相互支持，严格遵守澳门和越南的法律法规等。



旅居澳门越南人协会成立之后，旅居澳门越南人已打造越南人的新形象，即勤劳任力、有效融入所在地社会、对澳门经济、文化、社会的发展做出贡献，成为为澳门社会增添色彩的劳动者。旅居澳门越南人协会于2022年5月8日正式成立。



旅居澳门越南人协会主席杨中德先生强调，协会一向是越桥同胞的精神依靠，与旅居澳门越南人携手建设强大的旅居澳门越南人社群，为当地社会做出积极贡献。



值此机会，代表越南驻中国香港和澳门总领事馆阮俊英领事向对家乡和协会做出显著贡献的旅居澳门越南个人与组织颁发奖状。（完）