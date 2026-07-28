越南国家民防指导委员会要求北部七省主动应对强降雨及次生灾害

越南国家民防指导委员会7月26日晚向太原、宣光、富寿、老街、莱州、奠边和山罗等北部七省人民委员会下发通知，要求各地主动应对强降雨、洪水、内涝、山洪、山体滑坡及龙卷风、雷电、冰雹等极端天气。

通知指出，近期北部山区部分省份持续遭遇强降雨，引发洪水、山洪和山体滑坡，造成不同程度损失，其中莱州省灾情最为严重。

据越南国家水文气象预报中心预测，自7月27日晚至28日夜间，上述七省将出现中到大雨，普遍降雨量50至120毫米，局部地区可达250毫米以上，部分地区3小时降雨量或突破100毫米。强对流天气还可能伴随龙卷风、雷电和冰雹，并引发低洼地区和城镇内涝以及中小河流沿岸的山洪和山体滑坡等次生灾害。

为积极应对灾害风险，国家民防指导委员会要求各地密切跟踪天气预警和灾害预报信息，及时向基层政府和民众发布预警，指导群众落实防灾避险措施，并抓紧组织力量做好上一轮暴雨洪灾的灾后恢复重建工作。

各地需组织应急力量对沿河、沿溪、低洼易涝地区及山洪、滑坡高风险区域进行全面排查，及时转移疏散群众，特别是此前已出现强降雨的危险区域居民；同时疏通排水系统，确保应急救援力量随时投入抢险救灾。

交通保障方面，各地应加强对漫水桥、涉水路段、积水路段及滑坡危险区域的值守和交通管制，严禁人员和车辆进入存在安全隐患的区域，并提前部署抢险物资和机械设备，确保主要交通干线畅通。

此外，各地还需全面检查矿井、矿山、在建工程、水库及下游区域的安全状况，特别是小型水电站、小型水利工程和病险水库，安排专人值守并科学调度运行；加强基层防灾宣传，及时向公众普及应对强降雨、洪水、山洪、山体滑坡及强对流天气的避险知识，最大限度减少灾害损失。

国家民防指导委员会同时要求各地严格落实24小时值班制度，并及时向农业与环境部堤防管理与防灾局报告灾情及应对处置情况。（完）