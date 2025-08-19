越南国家数据中心数据战略获批

越南政府副总理阮志勇日前签发第1751/QĐ-TTg号决定，批准《国家数据中心数据战略》。

该战略旨在建设和发展国家综合数据库，推动数据协调、分析、创新应用与国际合作，服务于数字政府、数字经济和数字社会发展。

战略的总体目标是形成可靠、稳定、安全的数据体系，创造新的价值、新的产品和服务，成为经济社会发展的新动力。

战略提出到2030年的目标包括：全部国家数据库和行业数据库与国家综合数据库、国内外数据系统实现同步连接与共享；涉及越南公民及在越外国人的全部数据实现同步；至少90%的行政手续可在线办理，公民和企业无需重复提交已被采纳的信息；全部国家线上公共服务在国家数据中心的国家公共服务门户上集中部署，实现“一门”全覆盖；公民和企业全面使用在线公共服务，其中90%实现统一、顺畅的电子身份认证。

为实现上述目标，该战略提出了2025年内的重点任务，包括：完善法律框架，建成一号国家数据中心以及国家数据传输基础设施，确保数据安全、大规模存储，并与各类数据库互联互通。同时，形成由共享数据库、行业数据库、开放数据库及相关目录数据库组成的国家综合数据库；规划数据存储与管理机制，确保信息安全。

国家数据中心将按照“准、全、净、活、统一、共享”的原则进行数据协调与共享，部署行业数据管理与利用系统、国家数据门户、数据交易平台、数据认证系统，发展基于科技与创新的各类数据产品与服务，逐步建立透明的数据市场。

到2030年，建设并将2号和3号国家数据中心和其他国家数据中心投入运行。同时，建设与国家数据中心相连的数字技术园区和国家数据传输基础设施，促进国际合作，保障数据安全；实现区域和全球数据互换，服务经济社会发展，保障安全，防范犯罪活动；研究制定吸引援助资金的政策和机制，为国家数据发展基金提供支持。（完）