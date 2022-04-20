主题为“提升地位 展翅高飞 ”的4·20越南品牌日活动在新冠肺炎疫情复杂严峻、世界地缘政治格局发生深刻变化并对社会经济方方面面以及企业的生产经营活动产生负面影响等的背景下举行。尽管如此，企业界攻坚克难、迎难而上，助力实现国家经济复苏，进而提升越南的国际形象，使越南被列入拥有强大品牌的国家行列。



越通社记者围绕这一主题采访了越南工贸部贸易促进局局长武伯富。



武伯富表示，近年来，越南国家品牌的国际地位和价值持续上升，并赢得了许多权威国际组织的认可。



近年来，随着产品和企业的竞争力日益提升，越南货物和服务进出口贸易额猛增，改善了越南的贸易平衡。



这有助于树立起越南商品形象和提高品牌的知名度。



2006年越南进出口总额仅为847亿美元；其中，出口398亿美元，进口449亿美元，到2021年进出口总额增长近800%，达到6685亿美元；出口3363亿美元，进口3322亿美元。



凭借该结果，世贸组织（WTO）承认越南排在世界对外贸易出口额50强中的第20位。



此外，除了国家宏观调控政策之外，企业界已积极响应，对出口结构做出了积极调整。



出口结构从纺织品服装、鞋类、水产品等劳动密集型产业或煤炭、原油等矿产资源商品向手机、电脑、机械等产品转移。



2016年加工工业产品占出口总额的比重为80.3%，到2020年达到85.2%，预计到2025年将增长90%。此外，由于注重品牌建设、管理和开发的投入，许多越南企业被国际知名组织评为全球同行业和领域的顶级企业，进一步助力提升越南国家品牌价值。



例如，越南军队电信集团（Viettel） 是唯一一家入围“2022 年全球最具价值品牌 500 强”（全球 500 强）的越南企业，排名第 227 位。此外，该公司的电信品牌在东南亚地区排名第一，品牌价值排名前三。

根据 Brand Finance 的排名，越南乳制品股份公司（Vinamilk）在 2021 年全球最具价值十大乳制品品牌中排名第 8。不仅在乳制品行业名列前茅，Vinamilk还夺下2 个全球食品品牌5强和全球最具价值100大品牌30强的第27名，较 2020 年大幅提升 9 位。



武伯富透露，在 2016-2020 年期间，越南品牌价值从 1410 亿美元（2016 年）增长到 3190 亿美元（2020 年），增长了 226%，在全球 百强品牌中排名第 33 位。



尽管受新冠肺炎疫情的影响，2021 年越南国家品牌继续保持该榜单第 33 位，品牌价值达到 3880 亿美元，较 2020 年增长 21.69%。



上述成果离不开越南党、国家的正确主张和路线以及政府的统一调控，助力提升越南的国际地位和威望。



同时，各部门和地方通过越南国家品牌计划的实施努力提升越南作为拥有优质商品和服务的国家形象。



这有助于迅速提升越南的国家品牌价值，使越南进入拥有强势品牌的国家行列。这一成果离不开企业界在树立品牌形象、提升品牌的国际地位等方面所作的努力。



近2年来，虽然遇到重重困难，但凭借越南企业的主动性和创造力，越南产品和越南企业地位得到了显著提升，并肯定了其在国内外市场上的价值和质量。（完）