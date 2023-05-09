越南国家副主席武氏英春：越南愿与卡塔尔推进全面合作

越南国家副主席武氏映春在会见卡塔尔国会议长时重申了促进越南与卡塔尔全面合作关系，包括两个立法机构之间的合作关系的意愿。卡塔尔国会议长哈桑·本·阿卜杜拉·加尼姆表示，越南是卡塔尔在东南亚的优先合作伙伴之一，卡塔尔国会支持促进与越南多方面友好合作关系，建议双方成立越南-卡塔尔议员友好小组。两国领导人同意，今后，两国国会将加强合作，在立法领域开展经验交流，监督并检查双边合作协议的执行情况，为两国建立法律框架；加强两国国会委员会代表团互访；继续在国际议会论坛上密切协调和相互支持。

在会见卡塔尔工商会主席Khalifa bin Jasim Al-Thani时，武氏映春副主席建议卡塔尔工商会与越南工商联合会（VCCI）、越南驻卡塔尔大使馆和卡塔尔驻越南大使馆等密切合作，共同核查合作文件，组织商务代表团考察市场，支持越南企业向卡塔尔市场出口农产品、水产品和服装等。



会见卡塔尔大学校长哈桑·拉希德·德勒姆时，武氏映春感谢卡塔尔大学帮助越南培养阿拉伯语学生，建议该大学考虑增加越南学生奖学金名额，并加强与河内国家大学、胡志明市国家大学等越南主要教育机构的合作。卡塔尔大学校长表示愿意向越南大学生和研究生增加部分领域的奖学金名额；建议双方在书籍出版方面合作。





在会见卡塔尔博物馆群主席谢赫·阿尔-玛娅萨(Sheikha Al-Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani)公主时，武氏英春副主席希望促进与卡塔尔在人文交流、文化、教育等领域的合作关系，以增进相互了解和交流，提升越南和卡塔尔的形象。双方同意在文物保护修复、文化遗产保护、扩大博物馆领域合作、举办艺术展等方面加强经验交流。同时，在互派艺术团等创造便利条件，鼓励两国青年加强创新交流合作。



访问期间，武氏映春还造访越南驻卡塔尔大使馆，并与卡塔尔越南人社群交流。（完）